La Diputación destina 150 millones más a un segundo contrato para el subfluvial

El proyecto para construir un túnel bajo la ría que conecte Leioa y Portugalete y ofrezca una alternativa al tráfico en puente de Rontegi, único ... paso de tráfico rodado entre ambos márgenes en 11 kilómetros, ha recibido un nuevo impulso. La Diputación ha sacado a licitación un segundo contrato para materializar la conexión. En concreto, el referido a la construcción del tramo de túnel que arrancará en la rotonda de Alzaga, en la margen derecha. Se destinarán otros 150 millones, que se suman a los 147 que ya reservó para las labores en Artaza.

El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, ha adelantado este miércoles durante el pleno de control celebrado en Gernika que se han presentado 23 ofertas para desarrollar los trabajos para crear el enlace de Artaza, que conectará la puerta de entrada a la infraestructura en la margen derecha con la galería que cruzará el lecho fluvial. La idea que maneja la Diputación es que estas obras arranquen la próxima primavera.

Debido a la envergadura del proyecto, la gran infraestructura del próximo lustro, se ha optado por dividir los contratos en varios lotes. El que acaba de anunciar el diputado corresponde al tramo de túnel que partirá de la rotonda de Alzaga. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 16 de diciembre. El segmento que arranque en la margen izquierda, en la glorieta de Ballonti, por su parte, se adjudicará de forma independiente. Serán dos túneles gemelos, uno para cada sentido, cada uno con dos carriles y arcenes de seguridad, preparados para absorber gran volumen de tráfico y mejorar la fluidez en toda la red viaria.

Ampliar Gonzalo de las Heras

Para darle forma a la conexión han sido necesarias varias décadas. De perforar Lamiako se empezó a hablar en la Diputación allá por 1998, y los técnicos presentaron el estudio de alternativas definitivo en 2018. No fue hasta este mes de julio cuando el proyecto quedó definitivamente listo. Se calcula que el proyecto llegue a su fin dentro de seis años, en 2032. Junto a la complejidad técnica, el subfluvial también traerá aparejada una fuerte inversión pública de 543 millones.

«Época aguda de molestias»

Las labores programadas para el entorno de la rotonda de Lazaga son una de las partes más delicadas del proyecto. Es el entorno con mayor densidad de viviendas y equipamientos públicos, incluidos un colegio y un instituto, y desde donde deben llegar en primera instancia las máquinas hasta la vega de Lamiako para perforar bajo el lecho fluvial. Esta operación va a requerir de más de 80 microvoladuras y el vaciado de buena parte del parque ubicado entre Leioa y Getxo, junto a la rotonda. Colectivos vecinales y sociales mostraron su rechazo a ambas medidas.

El Ejecutivo vizcaíno ya ha reconocido que en Getxo y Leioa va a registrarse una «época aguda de molestias», pero defiende que la ejecución del subfluvial «no es un capricho». Lo dijo la diputada general, Elixabete Etxanobe, en la presentación del proyecto en julio. La institución foral calcula que el túnel será utilizado por unos 50.000 vehículos diarios que dejarán de pasar por La Avanzada, Rontegi y la recta de Max Center de la A-8. Para intentar atenuar el perjuicio se ha comprometido a que los trabajos que deben realizarse al aire libre tengan un horario limitado: arrancarán a las 8 de la mañana y pararán a las 6 de la tarde. Bajo tierra, en cambio, se excavará de forma ininterrumpida las 24 horas del día.