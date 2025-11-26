El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Recreación del acceso al futuro túnel subfluvial por el extremo de la rotonda de Artaza, en Getxo. E. C.

La Diputación destina 150 millones más a un segundo contrato para el subfluvial

Saca a licitación las obras para construir el tramo de túnel que arrancará en la rotonda de Alzaga, en la margen derecha

Alba Peláez

Alba Peláez

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:28

El proyecto para construir un túnel bajo la ría que conecte Leioa y Portugalete y ofrezca una alternativa al tráfico en puente de Rontegi, único ... paso de tráfico rodado entre ambos márgenes en 11 kilómetros, ha recibido un nuevo impulso. La Diputación ha sacado a licitación un segundo contrato para materializar la conexión. En concreto, el referido a la construcción del tramo de túnel que arrancará en la rotonda de Alzaga, en la margen derecha. Se destinarán otros 150 millones, que se suman a los 147 que ya reservó para las labores en Artaza.

