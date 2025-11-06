La Diputación aumenta su gasto en conservación de carreteras en un 40%

140 millones de euros. Es la partida presupuestaria que la Diputación ha reservado en 2026 para el cuidado y conservación de todo el conjunto de ... carreteras, bidegorris y túneles de Bizkaia. Se trata de una cantidad de dinero que supera en cerca de un 40% a lo consignado para este 2025.

El motivo de este incremento tiene que ver con la finalización de los convenios plurianuales. Así lo ha asegurado en la tarde de este jueves el diputado de Infraestructuras, Carlos Alzaga. «Son contratos a cinco años y en 2026 toca renovarlos, así que ese es el principal motivo de la subida, ya que hay que fijar unos precios que cubran lo que vaya a suceder« con la inflación y el mercado en el próximo lustro, ha asegurado en las Juntas Generales, donde ha desgranado los detalles del presupuesto de su departamento para el próximo ejercicio. Otra explicación tiene que ver con el aumento en el número de kilómetros mantenidos. La longitud de las carreteras permanece estable pero ha aumentado otro tipo de vías, como los bidegorris, por ejemplo.

En 2026, Infraestructuras gestionará 250 millones de euros, lo que supone un 1,63% más que en 2025. El gran proyecto del departamento para los próximos años es el subfluvial de Lamiako, la carretera que unirá Sestao y Artaza por debajo de la ría. De momento, para el próximo ejercicio se han reservado solo 13 millones, ya que la obra comenzará cuando ya esté bien entrado el año y no habrá que realizar pagos hasta que se certifiquen determinadas unidades de obra. El tajo estará dividido en 4 tramos o lotes. El primero se licitó el verano pasado y aún no se ha adjudicado, mientras que el segundo salió la semana pasada a concurso público.

Retraso de la Variante de Rekalde

Alzaga ha vuelto a hablar de las carreteras de Las Encartaciones. Ha admitido que poco ha podido avanzar este año la Diputación en su mejora. De hecho, buena parte del remanente del dinero sin ejecutar del actual presupuesto corresponde a proyectos previstos en esa zona de Bizkaia. El responsable foral ha desvelado, por ejemplo, que la reforma del vial que enlaza Balmaseda y Carranza se encuentra atascado por cuestiones medioambientales.

En concreto ha citado al alimoche. Hay varios nidos de esta ave protegida en el entorno y resulta muy difícil compaginar los trabajos con su ciclo reproductivo y natural. Por ejemplo, ha ejemplificado, proyectos que se podrían ejecutar «en 18 meses pasan a necesitar 48» porque no se puede meter las máquinas cuando las parejas de alimoche están en periodo de reproducción. Con todo, Alzaga ha insistido en «mi compromiso personal» para avanzar en la mejora de las vías de comunicación existentes en esta comarca del oeste de Bizkaia.

El diputado también ha reconocido implícitamente un nuevo retraso en la redacción del proyecto de la Variante de Rekalde. «Se ha producido un deslizamiento hacia 2026 del dinero consignado en 2025». Los vecinos llevan tres décadas reclamando la construcción de esta carretera para que se pueda tirar abajo el viaducto que parte en dos el barrio.