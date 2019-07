La Diputación atiende cada año a un centenar de padres que han sufrido agresiones de sus hijos Los padres de Iker posan de espaldas para preservar su anonimato. / maika salguero Dos progenitores detallan la experiencia de «vivir con miedo en casa» y de cómo salieron del infierno doce meses después JESÚS J. HERNÁNDEZ Domingo, 7 julio 2019, 00:57

«Llega un momento que no tienes ganas de volver a casa cuando sales del trabajo. Al levantarte lo primero que piensas es 'a ver qué día tiene hoy'. Su hermana tenía miedo de quedarse sola con él». Nagore y Beñat son nombres ficticios que preservan la identidad de una madre de 43 años y un padre de 42 que tuvieron que recurrir a la Diputación para frenar la agresividad de su hijo Iker, que ahora tiene 13 años. «Las rabietas cada vez eran mayores, era imposible que acatara las normas y nos chantajeaba continuamente: 'Si me lavo los dientes, me compras el playmobil que quiero', 'si no haces aquello, no voy a clase'».

Iker, que apenas tenía 10 años, les tenía tomada la medida. «Sabía que los dos padres no estábamos en la misma sintonía a la hora de educarle, que yo era más permisiva y él más disciplinado. Aquello generaba broncas entre nosotros», recuerda Nagore. Fuera de casa no daba problemas y «sacaba buenas notas porque es un niño muy inteligente», pero en el hogar la cosa empeoraba por momentos. «Con 11 años, algunos días eran las diez y media de la noche y no había vuelto a casa del colegio. No nos daba ninguna explicación», recuerdan. A veces «se escapaba en medio del monte o un día que detuvimos el coche camino a la piscina se marchó del coche. Una vez llamamos a la Ertzaintza». Fueron a psicólogos y descartaron los problemas psiquiátricos, pero le recetaron medicaciones que «le dejaban adormilado».

La agresividad se fue disparando. Iker llegó a golpear a su madre y Beñat tuvo que separarles en alguna ocasión. Los insultos, amenazas y muebles rotos se hicieron parte del paisaje. «Partió su Iphone 7 en una bronca, rompió el mando de tele, la estantería», enumera Beñat. «Nos decía que quería irse a una casa de acogida o a un centro. Que todo era por nuestra culpa. Nos quería desestabilizar». Sólo alguna vez se desplomaba y admitía que «yo no quiero ser así, pero no lo puedo controlar».

«Me levantaba a la mañana y lo primero que pensaba es 'a ver qué día tiene hoy'. Rompía cosas y agredía» Antes del programa

Pocas normas, pero firmes

Al final, «tras haber pagado un dineral en psicólogos», tocaron en mayo de 2018 a la puerta de la Diputación, como otras 103 familias. «Llegué diciendo que nuestro hijo tenía un problema y enseguida comprendí que la clave estaba en nosotros. Es algo educacional, no de comportamiento. Él mandaba y nosotros no estábamos en la parte alta de la pirámide. Los que hemos cambiado hemos sido nosotros y se ha solucionado», valora Nagore. De hecho, Iker no ha querido participar en el programa de intervención en violencia filioparental que gestiona Berriztu -«aunque siempre ha estado presente en la distancia»- y un año después parece otro. Dos terapeutas y una educadora han trabajado semanalmente con la familia, desplazándose a su domicilio «porque fuera de casa todos nos contenemos más», según Raquel, una de las técnicas del centro Hobetzen de Berriztu. Luego han ido «espaciando los apoyos, aunque mantenemos abierto un teléfono y un whatsapp para crisis puntuales».

«Ya no hay insultos, ni amenazas. Él ve que estamos juntos en esto y convencidos de los límites» nuevo marco

Desde Navidades, Iker no ha roto nada en casa. Hay normas firmes, pocas y consensuadas. «No usa el móvil hasta el viernes a mediodía. Cada acción tiene una consecuencia, que se decide cuando estamos en calma», detallan los padres. «Se autocontrola mejor. Ahora sabe que estamos juntos en esto y que los límites son inamovibles». «Ha comprendido que hay un sistema que es ordenado y predecible y se ha adaptado», refrendan desde Berriztu.

Su padre, Beñat, se ha volcado en apoyarle en sus estudios después de que suspendiera siete en la primera evaluación. Ha acabado el curso con buenas notas. Explicaron a cada uno de los profesores la situación en la que se encontraban y que habían entrado en este proyecto foral. En el centro les han respaldado. Iker lo agradece, aunque aún les cuesta fundirse en un abrazo. «Supongo que le quedan heridas de lo que hemos pasado, pero espero que llegue pronto», confía Beñat. Ha regresado su faceta creativa y ha ganado en autoestima, algo que «estaba por los suelos». También ha recuperado la relación con su hermana. Beñat y Nagore lanzan un mensaje para otras familias: «Tienen que contarlo y pedir ayuda porque aquí tienen las herramientas para solucionarlo. Que sepan que cada día que se pasa así es un día perdido. Y que esto tiene solución».