«El dinero de la DYA se repartía en empresas catalanas ajenas a la ONG» Testigos del juicio por el desfalco de la agrupación declaran que el dinero de la asociación se destinaba a firmas propiedad de Fernando Izaguirre y su socio Gallardo

David S. Olabarri Martes, 4 de noviembre 2025, 22:39 | Actualizado 23:19h.

El juicio por el desfalco de al menos 4,7 millones de euros de la DYA de Bizkaia ha arrancado este martes en medio de una gran expectación. Numerosos periodistas han asistido a la vista oral en la que declararon 12 testigos y tres peritos. En las puertas del juzgado también se ha congregado un grupo de mariachis –contratados por un «particular» que les pagó 900 euros– que han recibido a los dos acusados: el expresidente de la ONG, Fernando Izaguirre, y su socio catalán, Juan Ignacio Gallardo.

Durante las más de seis horas de interrogatorios, cada parte –defensas y acusaciones– han tratado de centrar los detalles de las declaraciones hacia sus intereses. Las defensas han puesto el foco en el conocimiento que tenía el resto de miembros de las juntas directivas en las decisiones fundamentales de la asociación. Los testigos de las acusaciones han insisido en que, en la práctica, Izaguirre manejaba la ONG a su antojo con el apoyo de unas pocas personas.

Lo fundamental es que nadie ha puesto en tela de juicio lo sustancial del 'caso DYA': la salida de varios millones de euros de la ONG vizcaína –que lleva décadas financiándose con aportaciones de voluntarios, sobre todo, miles de personas mayores– hacia empresas catalanas que eran propiedad de Izaguirre y Gallardo y que nada tenían que ver con la actividad de la DYA. Izaguirre tuvo que dimitir de su cargo de director de Emergencias del Gobierno vasco y dejó sus responsabilidades en el PNV del ayuntamiento de Galdakao –fue candidato a a alcalde– cuando estalló el escándalo en 2022.

La Fiscalía pide para Izaguirre y Gallardo 7 y 4 años de prisión respectivamente por estos hechos. Están acusados de delitos continuados de administración desleal y falsedad en los documentos que debían reflejar la situación económica de la entidad. Además, el Ministerio Público exige que ambos imputados indemnicen a la DYA con más de 4,75 millones de euros, importe del presunto desfalco.

Uno de los testimonios más significativos ha sido el que proporcionó uno de los responsables de Emergencias Plus, la empresa coparticipada por la DYA que se encuentra en el centro de la trama. La acusación sostiene que, durante años, la ONG vizcaína transfirió a esta firma varios millones de euros. Este dinero era después transferido a otras firmas –como Ambulancias Barcelona, Intelligence Dossier Partners y Filia Advisors Group– que eran controladas por Izaguirre y Gallardo y sobre las que la DYA no tenía ningún tipo de control.

El responsable de esta firma ha resumido en el juicio el 'modus operandi' que llevó a la DYA al borde la quiebra. Según ha explicado, durante años cada mes las necesidades financieras de las empresas catalanas propiedad de los dos acusados fueron cubiertas con los fondos de los donantes de la DYA. Se trataban de una empresa que fue denunciada en 2018 por impagos y de una supuesta consultoría de gestión empresarial.

Durante la primera jornada del juicio también han declarado los responsables de la DYA que decidieron denunciar las supuestas irregularidades. El anterior presidente, Santiago Gonzalo, ha explicado que consideraba a Izaguirre «un amigo». Ha insistido en que decidió investigar las cuentas de la ONG cuando asumió el mando de la asociación e Izaguirre –que se había ido de la DYA para hacerse cargo de la dirección de Emergencias del Gobierno vasco– no le daba respuestas a las numerosas dudas que aparecían en los números.

En este sentido, algunos peritos que auditaron las cuentas de la DYA han insistido en que durante años se les negó la información real sobre el estado financiero de la entidad y tuvieron que reformular sus informes cuando tuvieron acceso a la información real de la entidad, que se encontraba en una situación crítica.