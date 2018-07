Lo difícil es circular a 50 01:59 Varios coches entran en Bilbao por el Puente de la Salve, una de las 75 vías principales donde la velocidad se mantendrá en 50 kilómetros por hora / MANU CECILIO EL CORREO prueba los nuevos límites de velocidad que Bilbao estrenó ayer. El coche se adapta a la perfección a los tramos a 30, pero pide más en las vías fluidas JOSU GARCÍA Lunes, 2 julio 2018, 09:33

Ni un solo bocinazo, ni un mal gesto por parte del resto de conductores. Tampoco ninguna queja o comportamiento agresivo. Circular a 30 kilómetros por hora en los tramos que el Ayuntamiento de Bilbao limita desde ayer a esa velocidad resultó algo de lo más normal para el equipo de EL CORREO que puso a prueba la nueva normativa. Nuestra cronometrada marcha no causó nervios en los otros usuarios, ni tampoco embotellamientos. Eso sí, en las vías en las que se puede transitar a 50 y que estaban expeditas, la sensación es que el coche podía ir más rápido.

Desde ayer, la ciudad late a 30 kilómetros por hora. En el 87% de sus calles se ha prohibido transitar a mayor velocidad. La medida pretende tranquilizar el tráfico y restar protagonismo a los automóviles, en favor de los peatones y las bicicletas. A partir de ahora, no están bien vistos los sobresaltos. Sólo se permite apretar el acelerador hasta los 50 por hora en las calzadas con más intensidad circulatoria y en aquellas que unen los barrios o conducen a las salidas de Bilbao (en total son 75). El Ayuntamiento argumenta que esta medida reducirá la polución y la contaminación acústica, y hará que los accidentes sean menos frecuentes y menos graves.

Se trata de la iniciativa estrella del área de Movilidad. Su concejal, Alfonso Gil, es consciente de que «encaramos un momento histórico», en el que «me van a llover palos, por meterle mano al coche». Pero asegura que «había que hacerlo, tenemos que cambiar el chip, nuestra cultura». La propuesta de Gil es un salto al vacío, pero con red. Tiene el respaldo del pacto municipal por la movilidad, firmado por unanimidad. Se supone que este asunto no se va a utilizar como arma arrojadiza entre los partidos políticos. Queda por ver cómo se tomarán los vecinos una transformación que ya está en marcha y que ayer, en el primer día de la experiencia, no generó ni protestas ni atascos.

Maestre, con su bicicleta eléctrica frente al Guggenheim

Pedro Maestre | Ciclista y empresario «Todo lo que sea bajar la velocidad es ganar en seguridad para las bicis»

Amo la bicicleta desde niño. La utilizo para hacer recados por Bilbao y como deporte. Es lo más eficiente para callejear. El nuevo límite de velocidad es bueno para nuestro colectivo. Si se respeta, será más seguro, aunque faltan más medidas.

Rosa muestra el logo de su asociación durante la prueba / BORJA AGUDO

Rosa Trinidad | Presidenta Stop Accidentes «Muchas veces vamos apurados, de forma imprudente, para nada»

Cuando falleció mi hijo dejé de conducir. En nuestra asociación, por desgracia, vemos muchos casos dramáticos al año. Es entonces cuando te das cuenta de lo importante que es cumplir la normativa. Esta medida aporta seguridad. Es buena.

Eduardo decía que tenía que ir frenando para cumplir con el 30 / B. A.

Eduardo Martínez | Gerente del RACVN «Bilbao no tiene ningún problema de tráfico. Esta medida no tiene sentido»

Esta ciudad ni está colapsada ni tiene un problema de tráfico ni de contaminación. Se propone una medida que no nos parece que vaya a resolver nada. Una vez más se hará daño al conductor y al coche, que es un elemento tractor de la economía.

Datos 12,3% de los desplazamientos por las calles de la villa se realizan en coche privado

Durante toda la semana, EL CORREO realizó hasta tres exámenes con personas que representan a diferentes colectivos ciudadanos (peatones, conductores y ciclistas) para recabar su opinión y comprobar cómo se adapta la villa al nuevo compás. En el primero de los recorridos nos acompañó Rosa Trinidad. Es la presidenta de Stop Accidentes, una entidad que pone voz a todas aquellas personas que están muy concienciadas con el respeto a las normas de circulación y que consideran la seguridad una prioridad absoluta.

Rosa perdió a su hijo cuando tenía sólo 17 años. Iba en bicicleta por una carretera de Haro y un automovilista se lo llevó por delante. Desde entonces reconoce que no ha vuelto a conducir. «No puedo. Me monto con mi marido, pero yo no soy capaz de ponerme al volante». Va de copiloto. La recogemos en Termibus. Son las cinco de la tarde. La zona está en obras por la construcción de la nueva estación de autobuses y resulta un tanto caótica. «Veamos cómo va esto», comenta. «A priori me parece que 30 es una velocidad muy razonable», dice.

Casi un accidente

Enfilamos la calle José Antonio Zunzunegi, que es la prolongación de los túneles de San Mamés, la principal entrada a Bilbao. Circulamos muy lentos, pese a que aquí el límite se ha dejado en 50. Apenas nos movemos. Hay tráfico y los semáforos y pasos de peatones nos obligan a detenernos constantemente. Pronto giramos a la izquierda para entrar en Sabino Arana. Aceleramos. El coche alcanza los 30 kilómetros por hora. Podríamos ir veinte kilómetros por hora más rápido, pero decidimos ir a un ritmo más sosegado porque hay tráfico. Por detrás nadie protesta. Ningún coche pita, ni se molesta.

Giramos por Licenciado Poza. Seguimos a 30. El automóvil va en segunda. Dudamos si meter la tercera. Parece una marcha demasiado larga para ir a esa velocidad. De pronto, un peatón sale de la nada y cruza de manera imprudente. «Cuidado», exclama Rosa. Frenamos sin ningún problema. «Ves, si aquí llegamos a ir más rápido, podríamos haber tenido un problema».

- La velocidad es clave, ¿no?

- La probabilidad de un peatón de sobrevivir a un atropello a 30 por hora es del 95%. ¿Sabes cuál es si el conductor va a 50?

- Ni idea. Supongo que bastante inferior.

- Del 55%. Imagínate.

Seguimos adelante. Callejeamos por Indautxu: Doctor Areilza, La Alhóndiga, Simón Bolívar, Rodríguez Arias... «Vamos fenomenal», celebra Rosa. «No hay por qué ir más rápido. A veces corremos demasiado ¿para qué? ¿Para llegar antes a un bar y tomarnos una coca-cola? Es algo que no lo entiendo. La gente va apurada a todos lados. La tecnología nos ha metido un ritmo de vida endiablado, pero hay cosas, como la seguridad vial, en la que conviene detenerse y reflexionar. Hay muchas vidas en juego».

En Moyua estamos a punto de ver un siniestro: un frenazo y dos coches pitándose que han estado cerca de colisionar detrás de nosotros. «Bufff», respira la presidenta de Stop Accidentes. Antes de acabar el recorrido hay otro momento crítico: un motorista nos adelanta soltando gas a fondo, casi rozando nuestro retrovisor. Estamos en Hurtado de Amézaga. «Mira qué loco. Yo creo que esta calle no es para ir a 50. El Ayuntamiento debería extender a toda la ciudad la limitación de 30». Tras bajarse del coche, Rosa se despide convencida de que «la medida va a ser buena: la apoyamos».

Nuestro siguiente protagonista es Eduardo Martínez, gerente desde hace 8 años del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), una entidad con 20.000 conductores asociados. Esta vez, Eduardo será el que lleve el volante. Montamos en una berlina de la marca 'Infinity'. Circulamos por la Gran Vía. «No nos gusta esta medida, porque Bilbao no tiene problema alguno de tráfico ni de polución», dispara Eduardo. «No hay ninguna justificación para hacer algo así», continúa mientras acelera por Alameda de Urquijo (50 por hora). En la calle Astarloa ponemos el coche a 30. «Si es que voy frenando. Vamos parados», se queja. «Si en miles de ciudades del mundo el límite es 50, ¿porque nosotros vamos a ser diferentes?».

- Por seguridad. Es lo que dice el Consistorio.

- ¿Cuántos atropellos hay en Bilbao al año? Poquísimos y la mayoría son culpa del peatón. No se puede legislar para la excepción, hay que buscar el bien general y, en este caso, no compartimos lo que ha hecho el Ayuntamiento.

- ¿Y para frenar la contaminación?

- A 30 habrá algunos embotellamientos y esto obligará a arrancar el motor una y otra vez, que es cuando más se contamina. Y no va a haber menos coches en la ciudad, pese a las trabas que están poniendo, porque el transporte público está muy bien desarrollado y el que es asiduo al coche, lo va a seguir siendo.

El gerente del RACVN apuesta por «una sistema inteligente» de señales que cambien el límite de velocidad en función de la situación del tráfico. «Eso es lo razonable. La tecnología lo permite». Y apoya la iniciativa de que haya más radares, «pero siempre que no haya un fin recaudatorio, que el dinero logrado se destine a formar a los escolares».

Nuestro siguiente recorrido nos hace cambiar de medio de locomoción. Nos bajamos del coche para dar pedales. El Ayuntamiento quiere que la bicicleta sea la gran beneficiada del Bilbao a 30. Quedamos con Pedro Maestre, un exciclista que regenta una tienda en Licenciado Poza. Activista y defensor a ultranza de las dos ruedas, recorremos a su lado la zona de Basurto. Aprovechamos las nuevas marcas viales que ha pintado el Ayuntamiento para proteger a los ciclistas. «Están bien. Me gusta usarlas, aunque algunas están muy pegadas a la acera y si hay un coche parado y abre la puerta...».

- ¿Qué opina del Bilbao a 30?

- Estás notando el aliento de estos coches que vienen aquí detrás, ¿no?

-Claro, están muy pegados e impacientes.

- Pues así siempre. Salir de la ciudad es un calvario. Cuanto más lentos vayan los automóviles, mayor sensación de seguridad para nosotros. Me parece bien lo que ha hecho el Ayuntamiento.

En la media hora que dura el trayecto, apenas coincidimos con un par de aficionados al pedal. «Ya lo dijo el jurado que le dio a Bilbao el título de Mejor Ciudad Europea: 'Es un lugar brillante, pero sólo he visto un ciclista'», apunta Maestre. «Hay que fomentar más su uso, sobre todo entre los jóvenes. Creo que otras ciudades han apostado fuerte y nos sacan ya muchísima ventaja. Las instituciones tienen que trabajar más, y nosotros, concienciarnos».