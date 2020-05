Las diferencias entre Euskadi y otras comunidades en la fase 1 MANU CECILIO Las medidas del desconfinamiento en el País Vasco serán más restrictivas, salvo en Educación DAVID S. OLABARRI Domingo, 10 mayo 2020, 11:48

A partir de mañana, un vecino de Castro podrá coger su coche y desplazarse hasta Santander -o a una segunda residencia dentro de Cantabria- con la seguridad de que no será sancionado por incumplir las medidas decretadas para frenar el coronavirus. También podrá jugar al tenis o correr unos kilómetros en una pista de atletismo. Y podrá asistir a eventos culturales en los que no se junten más de 200 personas al aire libre. Cantabria y Euskadi pasarán mañana a la fase 1, pero no en igual de condiciones. Lo que sigue a continuación son las principales diferencias del País Vasco respecto a las otras comunidades que también avanzan a la nueva etapa.

Movilidad Sin desplazamientos dentro de la provincia

Se trata, quizá, de la medida más controvertida. Y también a la que más vueltas se ha dado. Días antes de que el Gobierno central decidiese qué provincias avanzaban a la fase 1, la Administración vasca insistió en la necesidad de levantar las restricciones al tránsito entre los territorios históricos en determinados supuestos y zonas 'fronterizas'. Partiendo de esta premisa, en ciertos ámbitos se daba por supuesto que las autoridades autonómicas también se mostrarían partidarias de permitir la movilidad dentro de la provincia. Pero finalmente, a diferencia del resto de comunidades que entren en la fase 1, los vascos no podrán salir de sus municipios, salvo en las circunstancias excepcionales (laborales, médicas...) que ya se venían aplicando hasta ahora. Y, por extensión, tampoco podrán acudir a las segundas residencias. En el resto de comunidades que avanzan de etapa, los ciudadanos sí podrán disfrutar de sus casas de veraneo. «Siempre que estén dentro de su misma provincia», aclaró ayer en rueda de prensa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Educación Las clases empezarán antes y con más alumnos

La desescalada en la educación vasca representa otra de las grandes diferencias respecto a las directrices del Gobierno central. En este caso, sin embargo, ha sido el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que ha apostado por medidas más conservadoras. Resumiendo: en Euskadi volverán más alumnos a clase, lo harán una semana antes y, además, tendrán que hacerlo de forma obligatoria. En el País Vasco, el regreso a las aulas está previsto el 18 de mayo para los estudiantes de segundo de Bachiller, de FP superior y parte de la FP media y básica. Su presencia es obligatoria. En cambio, la orden del Ejecutivo central establece esta vuelta a las aulas para el día 25. Pero además, lo hace para menos alumnos y de forma voluntaria, entre otras diferencias.

Deporte Los recintos deportivos seguirán cerrados

Otra de las singularidades tiene que ver con la actividad deportiva. La fase 1 programada por el Gobierno central permite la actividad en centros deportivos al aire libre, siempre que no haya público. Se trata de deportes individuales, que se podrán realizar con cita previa, siempre y cuando se desarrollen sin contacto directo con otros usuario ni uso de vestuarios. En Cantabria, por ejemplo, podrán jugar al golf y a los bolos. A falta de las últimas aclaraciones que haga hoy Lakua, en Euskadi, sin embargo, la actividad deportiva se limitará a la que pueda desarrollarse en «condiciones de seguridad».

Cultura Sin eventos al aire libre para 200 personas

En Euskadi, de momento, no se podrá acudir a un espectáculo al aire libre aunque el aforo esté restringido a menos de 200 personas, como sí se permite en otras comunidades de la fase 1. Tampoco en espacios cerrados con menos de 30 personas. Tampoco está permitido la apertura de museos y bibliotecas.