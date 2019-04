Lo que han dicho los ponentes en esta primera jornada

«Las actuales escuelas matan la creatividad de los niños» josé picó, arquitecto creativo

José Picó trabajaba como arquitecto, pero la crisis «me arruinó. Tenía doce empleados y me quedé solo». Estuvo casi tres años sin trabajar, hasta que decidió reiventarse y dedicarse a diseñar el interior de escuelas. Dirige www.espaciosmaestros.com. «El 80% siguen teniendo la misma estructura que hace más de un siglo, como fábricas y cárceles, con niños alineados en pupitres, metidos en cajas», explicaba este viernes. El espacio, dijo, es de vital importancia para su desarrollo. «Google ya lo tuvo claro. Las oficinas coloridas, luminosas, son más propicias para la productividad, y con el aprendizaje pasa igual». A su juicio, los niños nacen «constructores, y creativos, pero las actuales escuelas matan la creatividad». Por no hablar de las asignaturas, ya que son las mismas que hace un siglo y el «95% de los conocimientos está en Internet». Apuntó, además, que «los robots quitarán el trabajo a los profesores que son como robots». «Google no pide el currículum ni yo tampoco. Prefiero una entrevista personal y, después, enseñar», remató.

«Bilbao es líder en aceptación de la wifi gratuita municipal» manuel roibal, experto de bilbao tik

Manu Roibal, director técnico de Bilbao Tik, trabajó durante años como experto en TI (tecnologías de la información) en varias empresas. Y expuso cómo la Administración puede ser innovadora y utilizarlas «para mejorar los servicios que presta a los vecinos». Por ejemplo, la de Bilbao es la red wifi municipal más utilizada, algo que se ha conseguido en menos de diez años. La ciudad cuenta con 1.400 puntos wifi y cada día más de 120.000 personas -20.000 de ellas universitarias- se conectan. Gracias a acuerdos con otras instituciones, como Osakidetza, 3.000 usuarios del hospital de Basurto la disfrutan a diario. La gestión de los datos de conexión permite, por ejemplo, anotar los días de mayor afluencia a la ciudad, medir el impacto de un evento, conocer mejor a los turistas... Además, cada vez más gente está conectada y la información útil para gestionar la ciudad crece. «A partir de 2020, las tecnologías generarán más puestos de los que destruirán, serán empleos de alto valor y surgirán nuevas profesiones», pronosticó.

«El 45% de los empleos serán realizados por robots» silvia leal, divulgadora científica

Silvia Leal, divulgadora científica, experta en liderazgo, cultura y transformación digital, es asesora de la Comisión Europea en competencias digitales. Este viernes advirtió que ya vivimos la «cuarta revolución industrial» y que a muy corto plazo el 45% de los empleos podrán ser ejecutados por robots. El 80% de los tipos de trabajo que existen desaparecerán y aparecerán nuevas profesiones. Por eso, es «preocupante» que desde 2013 el número de alumnos matriculados en carreras científicas y tecnológicas hayan bajado un 26%. Lamentó que solo el 15% de la gente se levante apasionada por ir a trabajar, «un porcentaje que en España se reduce al 7%». Y es que «la motivación de los empleados hace que las firmas tengan un 29% más de beneficios y más posibilidades de sobrevivir», dijo. Los robots realizarán las tareas que se puedan automatizar. Pero «la inteligencia artificial, como la humana, es imperfecta y los robots ya han sido retirados de puestos. Deberemos convivir. Pero cuanto más humanos seamos, más difíciles de sustituir seremos», aseguró.

«Nos estamos obsesionado con el mundo digital, no todo lo es» iñaki ruiz, marketing digital

A Iñaki Ruiz le gusta dar una vuelta a todas las cosas. Quizá por eso ve con cierto pesar que «nos estamos obsesionando y todo el mundo se ha volcado con el mundo digital». Hasta el punto de que parece que ya no hay otra cosa. Pero él reivindica que sí. «No todo es digital», insiste. Y como director de Publicidad de Laboral Kutxa que es, lo corrobora con sus números. «Sólo el 30% de nuestra inversión es 'online', es decir, hay un 70% que no y es un terreno donde queda mucho por trabajar», asegura. La publicidad exterior, por ejemplo, resurge con fuerza y ya es un 5,9%. Y crece el rechazo a que en las entidades financieras todo se quiera hacer por internet, «por eso se refuerza la figura del gestor personal que ayuda al cliente».

«El vídeo del Rey en el 23-F hoy podría ser un fake tranquilamente» tíscar lara, fake news

Ha analizado al detalle la evolución de las 'fake news' y el resultado es preocupante. «Una mentira tiene un 70% más de posibilidades de difusión que una verdad», lamenta. Especialmente en España, el país europeo «donde caemos más». Esta desinformación se ha disparado con las redes sociales y las tecnologías, que incluso ya ponen en tela de juicio lo que antes eran «pruebas de verdad» como un vídeo o «una foto con el periódico del día». «Hoy hasta la grabación del Rey en el 23-F podría ser un fake tranquilamente». Contra ellos, apela a verificar al máximo cada noticia o mensaje: «Fijarse bien en la fuente y el contenido, usar un buscador si se ven indicios de falsedad, mostrarse críticos y emplear la duda de forma metódica».

«El espectador debe interactuar en un vídeos para que sea efectivo» iván miñambres, diseñador audiovisual

Wasaps, correos, redes sociales, información en el metro. «Este mundo es totalmente audiovisual y eso es bueno y malo», reflexiona Miñambres. «Los que desarrollamos contenidos tenemos mucho mercado, pero es más difícil hacer que una marca resalte», se explica. Ni el vídeo viral funciona ya. «Que se le digan a Melendi con el de aquel avión que casi se carga su carrera». Así que el fundador de la productora bilbaína Uniko lo tiene claro: «Hay que destacar, hacer algo relevante». Y la clave pasa por convertir al espectador en protagonista. «Debe interactuar en un vídeo para que sea efectivo». Elegir el destino del personaje o implicarlo en una historia con unas gafas virtuales son algunas de las opciones en las que trabaja.

«Podemos sacar provecho a los datos que damos gratis en internet» nagore espinosa, analista de big data

El universo Big Data, ese agujero negro lleno de millones de datos de millones de personas que configuran perfiles y nos invaden móviles y ordenadores con ofertas que casi ni te habías planteado. Espinosa nos echa un rapapolvo porque incluso los mensajes que llegan al pasar por un comercio son en parte culpa nuestra. «Hasta la aspiradora nos escucha, pero no somos curiosos para descubrir por qué», bromea. Y es que al entrar en internet «decimos siempre que sí a las preguntas sin reflexionar». Pero no todo está perdido. «Podemos sacar provecho a esos datos que damos gratis si los controlamos». Para beneficio personal y de la empresa local, «que no podrá con la multinacional, pero si ser más competitiva con creatividad».

«La televisión se tiene que adaptar a la ola digital para ser competitiva» carlos alcántara, ceo y fundador q12

«Antes éramos pares de orejas sentados en el sofá frente al televisor sin capacidad de interacción,pero los 'milenials' no». Alcántara advierte que el joven es «100% digital» y casi no ve la «caja tonta» en su formato tradicional. Vídeos, series a la carta, streaming... cada vez más usuarios deciden «cuándo y qué quieren ver». Y eso tiene una influencia directa en la publicidad, «que baja en la TV pero sube en el mundo digital, hasta el punto de que en 2020 ya se van a igualar». De ahí que proyectos como su concurso Q12 en internet y movil, tengan cada vez más tirón. «Hasta 150.000 persnas se contectan ya cada noche a las diez para participar en este trivial donde 12 preguntas te pueden hacer ganar hasta 2.000 euros», subraya.