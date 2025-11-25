El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mikel Etxebarria, Oriol Aspachs, Joseba Madariaga y Jon Barrutia.

Ver 5 fotos
Mikel Etxebarria, Oriol Aspachs, Joseba Madariaga y Jon Barrutia. Mireya López
La Mirilla

Diagnóstico económico

ADYPE celebró este martes su encuentro anual de perspectivas económicas con los responsables de CaixaBank y Laboral Kutxa

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:10

Comenta

La Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi (ADYPE) celebró este martes en la Torre Iberdrola su encuentro anual de perspectivas económicas, en el que ... los responsables de los servicios de estudios de CaixaBank y Laboral Kutxa presentaron sus previsiones para 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  3. 3 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  4. 4

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  5. 5

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  8. 8

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  9. 9

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  10. 10 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Diagnóstico económico