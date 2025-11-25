Diagnóstico económico

La Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi (ADYPE) celebró este martes en la Torre Iberdrola su encuentro anual de perspectivas económicas, en el que ... los responsables de los servicios de estudios de CaixaBank y Laboral Kutxa presentaron sus previsiones para 2026.

En el coloquio, moderado por Jon Barrutia, catedrático de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU, Oriol Aspachs, director de Economía Española en CaixaBank, abrió la sesión con un análisis de la evolución de la economía global. Anticipó un crecimiento dinámico, aunque en un contexto frágil, condicionado por la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas, la guerra comercial, la sostenibilidad de las finanzas públicas en las principales economías desarrolladas y el avance tecnológico.

Por su parte, Joseba Madariaga, director de Estudios de Laboral Kutxa, profundizó en la situación de la economía de la Eurozona, que comienza a mostrar signos de estabilización tras un año complejo. Subrayó la marcada heterogeneidad entre países: mientras España y Francia impulsan el crecimiento, Alemania e Italia se mantienen estancadas.

Al coloquio asistieron Mikel Etxebarria Dobaran, que realizó la presentación del acto; Álvaro Parro, Daniel García, Nora Zabalbeascoa, Josu Suso, Edu Beasain, Álvaro Líbano, Marije Etxaniz, y Jokin Gorriti, de Laboral Kutxa; Amaia Rodríguez, Jon Hervás, Silvia Álvarez, Manu Galán, Txetxu Díaz y Rafa Martín, de CaixaBank; Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia; Carlos Valverde, Elena Lázaro y Juan Martín, de Torre Iberdrola; Arturo Trueba, David Vidorreta, Julia Diéguez, secretaría de ADYPE; Jesús Calvo Quintela, Carlos Gorria Cortázar, Ignacio Martínez, de HPT Process Engineering; Pedro José Martínez, Rafael Careaga, Juan María Román, José Hurtado de Mendoza, de Graphenea; Germán del Valle, Iñigo Úrculo, de Deloitte; Zulei Qiu, José María Rojo, tesorero de la Asociación; Igor Gorostiaga Omaetxebarria, de Norgestión y Olga Villa, directora de Estrategia de la Universidad de Deusto. También se encontraban en el acto Cristina Mendía, Ana Fernández Soto, Pedro Sánchez Sologaistua, María Gorroño, Fátima Ortuzar, Alex Aizpurua, Javier López Nieto, Jon Landeta, Pedro María Irazusta, Iñigo Rebate, Asier Unda, Iker Mojón, Iker Salgado, José Velasco, Josu Suso, Jon Aldekoa, Jon Arrate, Iñaki Calvo, Guillermo Cavia, José Manuel Delgado, José Miguel Delgado y Ricardo Celada.