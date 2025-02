La mayor parte de los 35 afectados por el incendio de Basauri provocado por un joven pirómano el 31 de enero y que terminó con la vida de Carlos, ... un venezolano de 41 años, están alojados en el hotel Ibis de Basurto desde el 6 de febrero, tras pasar las primeras noches en establecimientos de la cadena en Arrigorriaga y Barakaldo. El fuego destruyó por completo el bloque número 5 de Kareaga Goikoa, pero los residentes en los números 1 y 7– el 3 se halla deshabitado y tapiado desde hace años– tampoco pueden regresar a sus domicilios. Mucho antes del incendio, el Ayuntamiento tenía previsto el realojo de todos los habitantes de estos bloques, declarados fuera de ordenación hace 40 años, en una nueva promoción en Bizkotxalde, pero el proceso se fue dilatando. Quedan años para que esté lista.

El día 20, el Consistorio dictó una ratificación de la orden de desalojo hasta que se disponga de un informe pericial definitivo. Por otro lado, el Ayuntamiento ha comunicado a los afectados que el día 6 de marzo deberán abandonar el hotel. Está ofreciendo 2.600 euros también a cada unidad familiar para ayudarles en el traslado a otros alojamientos porque ofrecerles pisos de alquiler social «no es viable por ahora», explicaron fuentes municipales. Hay gente que tiene seguro y derecho a indemnizaciones, pero no todos. En total, hay 21 familias afectadas.

La de Sandra Londoño, que tiene dos hijos cursando estudios superiores, es una de ellas. Ella está pagando la hipoteca de su casa. Le quedan unas 100 cuotas. Ha intentado buscar piso de alquiler, pero el mercado está imposible – no hay oferta– y además, carece de medios para seguir pagando la hipoteca de un piso en el que no puede vivir, un alquiler libre disparado y los gastos de la familia. «El día 6 nos echan del hotel y no tenemos dónde ir. Nos dijeron que estaban buscando pisos de alquiler social, ahora que nos busquemos la vida», critica esta vecina.

Algunos residentes se plantean incluso regresar a sus antiguas viviendas bajo su propia responsabilidad. El Ayuntamiento defiende que según el decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del sistema vasco de Servicios Sociales, estos vecinos tienen derecho a un realojo pero «temporal y excepcional». «De forma errónea, parece haberse extendido la creencia de que existe un derecho al realojo para estas personas, cuando esa no es la realidad. Esto es aplicable únicamente cuando las viviendas están incluidas en una actuación urbanística en ejecución», aseguró el Consistorio.

Una firma contratada por el Ayuntamiento atiende a los afectados los miércoles y los jueves para ayudarles a realizar la avalancha de trámites en las instituciones y con los seguros, así como a solicitar ayudas o a buscar piso.