Algunos de los acusados, sentados en el banquillo, con escolta policial, durante el juicio en la Audiencia vizcaína. jordi alemany

Detienen a uno de 'los Koala' que dieron la paliza a Alex declarado en busca y captura

Debía ingresar en prisión al confirmar el Supremo la condena, pero no lo hizo y fue localizado por la Policía de Bilbao tras una infracción de tráfico

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:33

Uno de 'los Hermanos Koala' (LHK), la banda juvenil considerada autora de la paliza que dejó en estado vegetativo a Alexandru Andrei Ionita, un ... joven de origen rumano de 24 años entonces, ha vuelto a ser detenido tras haber sido declarado en busca y captura, según han confirmado a este periódico fuentes oficiales. Se trataría de K. P., condenado a siete años, cinco meses y 29 días de prisión por el intento de asesinato. Había quedado en libertad provisional el pasado mes de abril al haber cumplido la mitad de la pena, pero apenas un mes después el Tribunal Supremo confirmó las condenas impuestas por la Audiencia vizcaína y rebajadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), por lo que tenía que volver a ingresar en prisión, pero no lo hizo.

