El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla

El agente, que reside en Castro, lleva años trabajando en las instalaciones portuarias y fue arrestado por sus propios compañeros cuando transportaba la droga

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:38

Comenta

Un guardia civil fue detenido el domingo en el Puerto de Bilbao cuando supuestamente transportaba unos 120 kilos de cocaína en un coche patrulla, según ... ha podido saber EL CORREO. El arresto de José, un agente veterano, fue realizado por sus propios compañeros de la comandancia de Bizkaia, que le seguían los pasos desde hacía tiempo. Tras la detención también se realizó una redada en su vivienda de Castro Urdiales, donde reside con su familia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal se recrudece hoy con nevadas en cotas bajas y precipitaciones intensas en Euskadi
  2. 2

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  3. 3

    Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  4. 4 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  5. 5

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  6. 6 Ola de frío en Bizkaia: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero
  7. 7

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  8. 8 El histórico frontón elegido por Rosalía para una entrevista: «Me gustaría jugar a pelota vasca»
  9. 9

    Un experto vasco en IA, entre los científicos más influyentes del mundo
  10. 10

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla

Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla