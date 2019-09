Detenidos dos ladrones en un portal de Amezola cuando trataban de huir con el botín de una vivienda Patrulla de la Ertzaintza, ajena a la información. Los sospechosos, de 26 y 35 años, fueron interceptados después de que saltara la alarma del hogar asaltado EL CORREO Lunes, 30 septiembre 2019, 13:53

Agentes de la Ertzaintza detuvieron este domingo a dos varones, de 35 y 26 años, por robar en un piso del barrio bilbaíno de Amezola. Los sospechosos fueron interceptados en el portal del inmueble cuando trataban de huir con el botín. Los arrestados accedieron al domicilio a través de una puerta metálica ubicada en un patio interior.

Hacia las seis de la tarde de este domingo, una central de seguridad alertó a la Ertzaintza puesto que había saltado la alarma de una vivienda de la calle Autonomía. Varias dotaciones policiales acudieron al lugar, y en un primer momento se comprobó que la puerta de acceso al piso no tenía signos de haber sido forzada.

No obstante, un ertzaina localizó en un patio interior del inmueble una verja abierta, y seguidamente una puerta metálica, que había sido abierta a la fuerza y que permitía entrar a la casa en la que había saltado la alarma. Los agentes accedieron al piso y en su interior encontraron la caja de la alarma arrancada de pared y tirada en el suelo. No obstante, en el interior del inmueble no había nadie.

Mientras tanto, unos agentes que estaban custodiando el portal interceptaron a dos jóvenes, de 35 y 26 años, que trataban de salir a la calle. Estos se mostraron sudorosos y muy nerviosos, y cuando les preguntaron por su presencia en el edificio no fueron capaces de dar una explicación congruente. Según se pudo constatar poco después, una toalla que portaba uno de los sospechosos había sido sustraída del domicilio objeto de investigación.

El detenido de mayor edad tiene un amplio historial por robos en viviendas y los dos arrestados serán puestos a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales pertinentes.