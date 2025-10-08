4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes

La calle Cortes, en su tramo comprendido entre la plaza Doctor Fleming y el callejón de Arnotegi, se había convertido en un auténtico «mercadillo», según ... denuncian los vecinos del barrio de San Francisco, en Bilbao. Desde hace «varios meses», vendedores ambulantes sin licencia habían ocupado ambas aceras y colocaban sobre cartones o mantas todo tipo de artículos de segunda mano para su compra. Desde calzado y prendas de ropa ya usadas a artículos de decoración o juguetes. «Venden todo tipo de cosas que encuentran por ahí o en la basura», apuntaba un residente. La Policía tampoco descarta que algunos de estos objetos pudieran tener un origen ilícito, es decir, que hayan sido obtenidos mediante robo.

El Ayuntamiento de Bilbao había recibido numerosas quejas vecinales por la ocupación de la vía pública y ha decidido tomar cartas en el asunto. Policía Municipal y Policía Nacional, que cuenta con competencias en extranjería, han preparado un amplio dispositivo conjunto para intentar poner freno a este fenómeno, que empezaba a extenderse también a otras zonas del barrio, como el puente Cantalojas, donde ya se veían puestos improvisados en los últimos días.

Unidades de ambos cuerpos han tomado la calle a partir de las cuatro de la tarde de este miércoles como avanzadilla. Los agentes han acordonado el tramo en el que se apostaban los vendedores y comenzaron a identificar a los congregados. Ha habido algunas protestas. Por parte de la Policía local se han desplegado a agentes uniformados de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Abando y de la Inspección de Refuerzo Táctico (IRT), la Unidad Canina, cuyos miembros iban pertrechados con cascos, escudos y material antidisturbios. Por parte de la Policía Nacional han movilizado un furgón y a agentes del grupo de Extranjería con chalecos identificativos.

Mientras ha durado el despliegue policial, nadie podía cruzar la calle, salvo que viviera justo ahí. Padres con niños también han podido atravesar el cordón para acompañarles hasta un taller de circo que se imparte en una lonja de Cortes.

Los policías locales y nacionales han colocado contra la pared, junto a la residencia de estudiantes, a numerosos vendedores a los que han ido identificando poco a poco. Quienes no tenían nada reseñable, podían marcharse, pero cuatro de ellos han sido detenidos y esposados en aplicación de la Ley de Extranjería, porque se encontraban en situación irregular o pesaba sobre ellos algún expediente de expulsión. Hasta las siete de la tarde se ha identificado a 40 individuos, en su mayoría inmigrantes de origen magrebí y subsaharianos. También se han impuesto denuncias por venta ambulante ilegal, según informa el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao.

Según cuentan algunos residentes, el «mercadillo» se montaba cada día por la tarde después de comer. Justo en ese tramo de calle se ubica también una chatarrería, que ha ido aumentando el negocio en los últimos años y a la que acuden numerosas personas con carritos para entregar objetos metálicos o electrodomésticos viejos. «Llevan de todo y del frigorífico, sólo cogen la resistencia, el resto lo dejan tirado», protestan.

Fotos denuncia

Algunos vecinos han ido colgando en las redes sociales fotografías de cómo queda la calle después de este improvisado mercado, con suciedad acumulada, que en ocasiones impide hasta el paso.

No es el primer operativo policial conjunto de este tipo que se realiza en la zona este año. Policía Municipal y Policía Nacional han desarrollado al menos otras dos redadas similares desde el pasado verano, según indican fuentes internas. En cada una de las dos ocasiones anteriores hubo una treintena de identificados y varios detenidos con órdenes de expulsión vigentes, aunque no parece que haya tenido efecto porque los puestos se vuelven a poner.

Tras el dispositivo policial, operarios de los servicios de limpieza del Consistorio bilbaíno con dos furgonetas han recogido los restos del 'top manta' de ayer para dejar la calle Corte limpia.