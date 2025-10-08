El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La crisis de los cribados del cáncer de mama se cobra la salida de la consejera de Salud
4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes

4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes

Una operación conjunta entre la Policía Municipal y la Policía Nacional toma un tramo de calle donde se instala un «mercadillo» en las aceras cada día

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:24

Comenta

La calle Cortes, en su tramo comprendido entre la plaza Doctor Fleming y el callejón de Arnotegi, se había convertido en un auténtico «mercadillo», según ... denuncian los vecinos del barrio de San Francisco, en Bilbao. Desde hace «varios meses», vendedores ambulantes sin licencia habían ocupado ambas aceras y colocaban sobre cartones o mantas todo tipo de artículos de segunda mano para su compra. Desde calzado y prendas de ropa ya usadas a artículos de decoración o juguetes. «Venden todo tipo de cosas que encuentran por ahí o en la basura», apuntaba un residente. La Policía tampoco descarta que algunos de estos objetos pudieran tener un origen ilícito, es decir, que hayan sido obtenidos mediante robo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  2. 2 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  3. 3 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  4. 4 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  5. 5 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  6. 6

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  7. 7

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  8. 8 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  9. 9

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  10. 10

    Rego y Navarro, un soplo de aire fresco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes