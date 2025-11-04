Detenidos dos mujeres y un hombre por un apuñalamiento en Bilbao

Todo sucedió en torno a las once y media de la noche del pasado domingo en Bilbao. A esa hora, cuando ya la mayoría de ... los ciudadanos descansa en sus casas, una pareja inició una discusión en plena vía pública en la travesía Zabala, una pequeña calle entre los barrios de San Francisco y Miribilla. En medio de la riña, la mujer exhibió un cuchillo que llevaba encima con el que amenazó a su compañero sentimental, según explicó ayer una portavoz del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de la capital vizcaína.

Los gritos se escuchaban desde los pisos superiores, por lo que los vecinos avisaron a la Policía Municipal de Bilbao de una posible pelea en la calle. En ese momento, apareció en la escena una segunda pareja, conocida de la anterior. A la mujer se le cayó el chillo al suelo y lo cogió este segundo hombre que lo utilizó para agredirle con él al primer varón, aunque sólo le provocó heridas leves, que no precisaron de su traslado a ningún centro hospitalario. Incluso, la segunda mujer llegó a recoger también el arma blanca y a lanzar amenazas contra el mismo individuo.

En el suelo, boca abajo

Cuando llegaron al lugar las primeras unidades de la Inspección de Refuerzo Táctico (IRT), la unidad canina, dotados con cascos y escudos, y patrullas de la Policía Municipal de Bilbao, ordenaron a los implicados que se tumbaran en el suelo boca abajo. Los agentes les colocaron las esposas para inmovilizarles.

La primera mujer explicaba a gritos que se había sentido amenazada por su pareja. Finalmente, los policías detuvieron a las dos mujeres y a uno de los hombres. Ellas fueron imputadas por los delitos de violencia doméstica y amenazas y él, por agresión. El herido presentaba heridas superficiales, por lo que no precisó de asistencia sanitaria y pudo abandonar el lugar, aunque fue también identificado por los agentes.

Tras un final de septiembre convulso con un crimen con una puñalada mortal en el corazón, otro intento de homicidio y varios ataques más con cuchillos y botellas –en un día se registraron en Bilbao cuatro agresiones con armas blancas–, el mes de octubre se había presentado algo más tranquilo. La presencia de las armas blancas en las calles vascas, sin embargo, mantiene una tendencia al alza.

Sólo en 2024 se incautaron 1.400 de estos objetos en Euskadi, cuatro al día, el doble que hace cinco años, antes de la pandemia, cuando en 2019 se decomisaron 653, según los datos hechos públicos por el Departamento de Seguridad. «Navajas, machetes, punzones, tijeras, hachas, espadas, cúteres, vidrios rotos y otros objetos cortopunzantes similares», son los artículos que más se intervienen en el País Vasco.