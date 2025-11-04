El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenidos dos mujeres y un hombre por un apuñalamiento en Bilbao

Una de las féminas esgrimió un cuchillo contra su pareja y cuando se le cayó al suelo lo cogió un amigo y atacó al varón, que sufrió cortes leves

Ainhoa de las Heras

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:14

Todo sucedió en torno a las once y media de la noche del pasado domingo en Bilbao. A esa hora, cuando ya la mayoría de ... los ciudadanos descansa en sus casas, una pareja inició una discusión en plena vía pública en la travesía Zabala, una pequeña calle entre los barrios de San Francisco y Miribilla. En medio de la riña, la mujer exhibió un cuchillo que llevaba encima con el que amenazó a su compañero sentimental, según explicó ayer una portavoz del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de la capital vizcaína.

