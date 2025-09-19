Detenido un joven de Carranza por estafar un millón de euros como «falso distribuidor de combustible» El arrestado se hacía pasar por comercial de una empresa legal y ofrecía carburante a precios competitivos

Bruno Vergara Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:57

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 25 años, vecino de Carranza, como líder de un grupo criminal que estafó 950.000 euros mediante el método del «falso distribuidor de combustible». Otras once personas han sido investigadas.

Las pesquisas arrancaron en febrero de 2024 a raíz de la denuncia de una estación de servicio de Estella, que abonó más de 41.000 euros a una falsa distribuidora. A partir de este hecho se destapó un 'modus operandi' que se había extendido a numerosas provincias. La investigación se ha alargado durante diez meses y ha permitido esclarecer 17 delitos cometidos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. El perjuicio económico ronda el millón de euros, de los cuales se han recuperado cerca de 400.000.

El detenido, considerado ideólogo y cabecilla de un entramado delictivo, se hacía pasar por comercial de una empresa legal y ofrecía combustible a precios competitivos con pago inmediato. Para generar confianza remitía documentación falsificada y mantenía contacto constante por correo, teléfono o WhatsApp. Tras recibir la transferencia facilitaba códigos de carga falsos y antes de que la víctima pudiera anular la operación bancaria, el autor extraía el dinero mediante distintas cuentas y cortaba la comunicación.

Los agentes afrontaron una investigación compleja: se detectaron más de cien líneas telefónicas dadas de alta con identidades falsas, múltiples cuentas bancarias pantalla, correos creados para este fin, uso de VPN y abundante documentación falsificada. En registros en Carranza y Ramales de la Victoria, en Cantabria, se intervinieron teléfonos, ordenadores y tarjetas, cuyo análisis permitió localizar miles de documentos y conversaciones que vinculaban al detenido con estafas en todo el país. Un modus operandi que llevaron a cabo en Navarra, Bizkaia, Álava, La Rioja, Madrid, Asturias, Guadalajara, Santiago de Compostela, La Coruña, Lugo y Soria.

Junto al detenido se investigó, además, a once personas de nacionalidad española, china y rumana, de entre 20 y 71 años. Actuaban como «mulas económicas» facilitando cuentas para canalizar los ingresos y retirarlos rápidamente.