Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao La víctima, que tuvo que ser trasladada al hospital de Cruces, presentaba una posible rotura de pómulo y nariz, además de un fuerte golpe en un ojo

Andrea Cimadevilla Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:05

La Ertzaintza ha detenido la madrugada de este domingo a un joven de origen latinoamericano por golpear con el puño a otro en el exterior de una discoteca de Bilbao. Los hechos se produjeron sobre las 05.00 horas, cuando el personal de seguridad del local requirió la presencia de los agentes tras presenciar una agresión y tener retenido al presunto autor de los hechos.

El Departamento vasco de Seguridad confirma que la víctima, también de origen latinoamericano, tuvo que ser trasladada al hospital de Cruces al presentar una posible rotura de pómulo y nariz, además de un fuerte golpe en el ojo.

Tras el aviso del personal de seguridad, los agentes procedieron a detener al presunto agresor, que fue enviado a las dependencias de la Ertzaintza hasta que sea puesto a disposición del Juzgado de Guardia en Bilbao.