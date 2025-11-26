El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao

El agresor, de origen magrebí, había mantenido antes una discusión con la víctima de procedencia latinoamericana, en el interior de un local

L. Gil

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

Agentes de la Ertzaintza detuvieron ayer en la capital vizcaína a un joven, de 19 años, por un presunto delito de lesiones graves. Tras una discusión, el arrestado atacó a la víctima con una navaja causándole heridas en el abdomen por las que tuvo que ser trasladado a un centro sanitario.

Los hechos se produjeron alrededor de las cuatro de la tarde de ayer, martes, en el exterior de un local de juego ubicado en una céntrica calle de la capital vizcaína. Al parecer, víctima y agresor tuvieron una discusión en el interior del local. Una vez fuera, el ahora detenido asestó un navajazo en el abdomen a la víctima, un hombre de 40 años de procedencia latinoamericana.

Mientras el asaltante huía del lugar, el hombre agredido fue atendido por los servicios sanitarios desplazados al lugar hasta que fue trasladado al Hospital de Basurto.

Los agentes consiguieron identificar finalmente al presunto autor. Fue localizado en Bilbao la Vieja y arrestado por un presunto delito de lesiones graves.

El detenido, de 19 años y de origen magrebí, fue puesto a disposición judicial a última hora de la noche de ayer.

