El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Asfalto ennegrecido tras arder los contenedores en la calle Labayru. Jordi Alemany

Un detenido y un investigado por provocar 20 incendios en Amezola

Ertzaintza y Policía Municipal investigan los fuegos registrados en lo que va de año en contenedores del barrio

Alba Peláez

Alba Peláez

Martes, 14 de octubre 2025, 00:19

Comenta

Los vecinos de Amezola sienten desde hace un año una sensación de inseguridad que va en aumento y está motivada por la continua quema de ... contenedores en la vía pública. Fuentes municipales aseguran a este periódico que se está realizando un «seguimiento» de los actos incívicos e investigando la autoría de los mismos. En mayo se produjo la detención de un hombre y se está investigando a otro por su posible relación con estos hechos. En lo que va en 2025, se han producido «20 incidentes a este respecto», apuntan las mismas fuentes. El último, este fin de semana. Un nuevo fuego de madrugada en la calle Labayru provocó daños en cinco vehículos, a la altura del número 27, además de en el portal de un bloque de viviendas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  4. 4

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  5. 5

    Euskadi frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  6. 6

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  7. 7

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?
  8. 8

    Bildu critica al viceconsejero de Seguridad por llamar «fascistas» a los radicales que reventaron el acto falangista en Vitoria
  9. 9

    La nueva vida de George Dowell, el futbolista al que un accidente de tráfico dejó en silla de ruedas
  10. 10 Servicios mínimos para el paro por Palestina del miércoles: 30% en el transporte y como un festivo en sanidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un detenido y un investigado por provocar 20 incendios en Amezola

Un detenido y un investigado por provocar 20 incendios en Amezola