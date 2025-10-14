Un detenido y un investigado por provocar 20 incendios en Amezola

Los vecinos de Amezola sienten desde hace un año una sensación de inseguridad que va en aumento y está motivada por la continua quema de ... contenedores en la vía pública. Fuentes municipales aseguran a este periódico que se está realizando un «seguimiento» de los actos incívicos e investigando la autoría de los mismos. En mayo se produjo la detención de un hombre y se está investigando a otro por su posible relación con estos hechos. En lo que va en 2025, se han producido «20 incidentes a este respecto», apuntan las mismas fuentes. El último, este fin de semana. Un nuevo fuego de madrugada en la calle Labayru provocó daños en cinco vehículos, a la altura del número 27, además de en el portal de un bloque de viviendas.

Lejos de ser un hecho aislado, los vecinos de la zona llevan meses denunciando la situación. El anterior fuego se desató apenas quince días antes en García Salazar, paralela a Labayru. Comerciantes y residentes aseguran estar «desesperados» porque las llamas, además de calcinar vehículos, también se han llevado por delante escaparates de tiendas, fachadas e incluso ventanas de pisos ubicados encima de los depósitos.

La mayoría de los fuegos «se producen entre las 01.00 y las 06.00 horas, especialmente los fines de semana», indican en el Ayuntamiento. Según las investigaciones que están llevando a cabo Policía Municipal y Ertzaintza, por lo general, el modus operandi es iniciar la quema en el contenedor de papel. De ahí, las llamas van creciendo y se trasladan al de envases.

Tanto el detenido como el otro investigado son dos conocidos de los agentes. Algo que tienen en cuenta a la hora de patrullar si se les observa merodeando por la zona. Sin embargo, «dada la arbitrariedad temporal de los hechos, resulta complicado establecer un dispositivo de vigilancia específico», asumen, ya que los vándalos «esperan a que no haya nadie» para actuar. Por el momento, no se contemplan medidas excepcionales como la instalación de cámaras de seguridad. En el Consistorio argumentan que para autorizar su colocación se deben cumplir varios requisitos que no reúnen los hechos ocurridos en Amezola, aunque aseguran que las investigaciones continúan.

Concentración vecinal

Por su parte, los vecinos exigen «medidas urgentes para parar los incendios» y que las imágenes no se repitan en García Salazar, Labayru y sus alrededores. Para ello, tras la reunión organizada haces unos días en un bloque de la calle Doctores Carmelo Gil, los residentes han decidido ir un paso más allá después del último fuego provocado este fin de semana.

En este sentido, los vecinos han convocado una concentración este jueves a las siete de la tarde en Calixto Diez para mostrar su hartazgo por la situación que vive el barrio. La quema de contenedores «pone en juego nuestra vida y nuestras propiedades», denuncian. La reparación de cristales y persianas ha sido una continua de los residentes en los pisos de menos altura en los últimos años. Al menos diez vehículos y treinta contenedores han sufrido daños recientes.