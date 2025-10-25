Detenido por quemar cinco contenedores, un vehículo y la persiana de una lonja en el Casco Viejo La Policía Local le pilló 'in fraganti' a la altura de San Antón tras haber prendido fuego a una lona

Efectivos de la Policía Local han detenido sobre las dos de esta madrugada a un hombre en San Antón tras pillarle 'in fraganti' quemando una lona. Los agentes procedieron a su detención y comprobaron que previamente el individuo había prendido fuego a cinco contenedores, un vehículo, la persiana de una lonja y una farola.

Ampliar Luis Calabor

El arrestado comenzó a quemar mobiliario urbano en la calle Amadeo Deprit, bajó hasta el Casco Viejo y fue 'cazado' a la altura de San Antón. Según fuentes municipales se le computan hasta ocho incendios causando importantes daños.