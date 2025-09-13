El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Detenido un hombre de 30 años tras intentar cobrar un cheque falso en un banco de Bilbao

Los agentes, además, le incautaron cuatro tarjetas de crédito de tres personas diferentes

A. Mateos

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:00

Efectivos de la Ertzaintza detuvieron ayer por la mañana a un hombre de 30 años cuando trataba de cobrar un cheque falsificado en una sucursal bancaria en el centro de Bilbao. Los hechos sucedieron minutos antes de las diez de la mañana. El detenido se presentó en el banco con intención de cobrar un cheque y los trabajadores de la entidad sospecharon al instante de la legalidad del talón. Dieron parte a la Ertzaintza y poco después se personaron en el lugar varias patrullas, que comprobaron que se trataba de una falsificación y procedieron al arresto del joven, al que se le imputa un delito de estafa.

Da la casualidad que el sospechoso ya había intentado cobrar este cheque el pasado jueves en otra oficina de la misma entidad. En el registro realizado al detenido se le incautaron, además del cheque, cuatro tarjetas de crédito de tres personas diferentes de las que no pudo justificar su procedencia.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para tratar de esclarecer la vinculación del detenido con las tarjetas de crédito incautadas, así como con el talón de cheques al que pertenecía la falsificación ya que se había denunciado previamente su robo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  3. 3 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda
  4. 4

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  5. 5

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  6. 6

    Las lesiones golpean al Arsenal a pocos días de su visita a Bilbao
  7. 7

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  8. 8

    La intrahistoria del fichaje de Laporte: ¿por qué se apuró tanto la negociación?
  9. 9

    Un caso de tuberculosis en la UPV/EHU obliga a hacer pruebas a 70 alumnos y profesores
  10. 10

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detenido un hombre de 30 años tras intentar cobrar un cheque falso en un banco de Bilbao

Detenido un hombre de 30 años tras intentar cobrar un cheque falso en un banco de Bilbao