Detenido un hombre de 30 años tras intentar cobrar un cheque falso en un banco de Bilbao

A. Mateos Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:00 Comenta Compartir

Efectivos de la Ertzaintza detuvieron ayer por la mañana a un hombre de 30 años cuando trataba de cobrar un cheque falsificado en una sucursal bancaria en el centro de Bilbao. Los hechos sucedieron minutos antes de las diez de la mañana. El detenido se presentó en el banco con intención de cobrar un cheque y los trabajadores de la entidad sospecharon al instante de la legalidad del talón. Dieron parte a la Ertzaintza y poco después se personaron en el lugar varias patrullas, que comprobaron que se trataba de una falsificación y procedieron al arresto del joven, al que se le imputa un delito de estafa.

Da la casualidad que el sospechoso ya había intentado cobrar este cheque el pasado jueves en otra oficina de la misma entidad. En el registro realizado al detenido se le incautaron, además del cheque, cuatro tarjetas de crédito de tres personas diferentes de las que no pudo justificar su procedencia.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para tratar de esclarecer la vinculación del detenido con las tarjetas de crédito incautadas, así como con el talón de cheques al que pertenecía la falsificación ya que se había denunciado previamente su robo.

Temas

Ertzaintza

Audiencias