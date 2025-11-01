El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guardia Civil

Un detenido en Getxo por la venta ilegal de medicamentos para el consumo de drogas por internet

La Guardia Civil arresta a otras 21 personas por pertenecer a una banda que falsificaba recetas médicas para adquirir los fármacos

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:35

Comenta

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Grecofar', ha detenido a 22 personas de distintas provincias de España por pertenecer a una organización que se dedicaba a vender de forma ilegal medicamentos por internet. Uno de los arrestados es de Getxo, según ha confirmado el Instituto Armado a EL CORREO. La banda criminal falsificaba las recetas médicas necesarias para adquirir fármacos que posteriormente se usaban para el consumo de drogas, según han podido comprobar los agentes. Además de en Bizkaia, las detenciones han tenido lugar en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander y Valencia.

La investigación arrancó con la aprehensión de una gran cantidad de medicamentos en una empresa de paquetería situada en Zamora. Los agentes, al comprobar la magnitud de las cantidades, comenzaron a realizar las gestiones pertinentes para averiguar la trazabilidad de los medicamentos, así como el origen y la legalidad de las recetas usadas para su compra.

G. C.

Tras las pesquisas, la Guardia Civil determinó que todas las medicinas provenían de una misma persona, que tenía prescrito un tipo de medicamento que se usa para el consumo de drogas y que también suele ser transportado hacia el «norte de África para su mezcla con hachís». «La finalidad de esta composición es elaborar 'karkubi', conocida como la droga de los pobres», afirman fuentes policiales. Tras detener a la persona dedicada a la falsificación de los documentos, el Instituto Armado localizó al principal colaborador, encargado de vender dichas prescripciones a través aplicaciones de mensajería. También se identificaron una serie de 'mulas económicas', titulares de cuentas bancarias donde se recibía el dinero obtenido de las ventas.

Por otro lado, en el marco de la misma operación, agentes de la Guardia Civil identificaron a un vecino de Majadahonda (Madrid) que disponía de numerosos medicamentos para su posterior venta por redes sociales. El registro domiciliario del implicado permitió a los agentes incautar una gran cantidad de fármacos, sustancias estupefacientes, recetas y sellos falsificados, además de material informático.

