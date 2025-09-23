Localizado en Santurtzi por robar y abandonar un monovolumen en Las Merindades La Guardia Civil halló el vehículo dañado a unos 3 kilómetros del lugar donde lo estacionó la denunciante

Bruno Vergara Martes, 23 de septiembre 2025, 13:55 | Actualizado 14:09h.

Un joven de 20 años está siendo investigado como presunto autor del robo de un vehículo en las fiestas patronales de Quincoces de Yuso (Las Merindades). Los hechos ocurrieron después de que una mujer denunciara que su monovolumen no se encontraba donde lo había aparcado la noche anterior. El varón, que fue localizado en Santurtzi y que no ha sido detenido, fue puesto a disposición judicial en los Juzgados de Instrucción de Villarcayo.

La investigación de la Guardia Civil permitió tener constancia de que una persona conducía el vehículo había por las inmediaciones a primera hora de la mañana. Una patrulla de Espinosa de los Monteros que se encontraba realizando labores preventivas de seguridad ciudadana por la zona localizó horas después el monovolumen abandonado a unos 3 kilómetros del lugar de los hechos.

El vehículo presentaba numerosos e importantes desperfectos. Los agentes realizaron las comprobaciones pertinentes y constataron que se trataba del coche sustraído esa mañana.

Con este hallazgo, el Puesto de la Guardia Civil de Quincoces de Yuso inició una exhaustiva investigación encaminada a identificar al autor de los hechos, que dio como resultado, en un breve espacio de tiempo, la vinculación de un varón con el lugar, fecha y hora del suceso.