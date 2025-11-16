El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao

La Ertzaintza detuvo al presunto agresor, de 35 años, al que se le acusa de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa | Los heridos fueron trasladados al hospital de Basurto

Alba Peláez

Alba Peláez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:01

Un hombre de 35 años ha sido arrestado esta madrugada en Bilbao tras agredir a dos jóvenes con una botella rota en el transcurso de una pelea. El incidente se produjo sobre las 3.30 horas, cuando varias patrullas de la Ertzaintza recibieron un aviso por una posible agresión entre varias personas en la zona de Abando.

Los agentes se personaron en la calle Alameda Urquijo y, en las inmediaciones de un local de ocio, observaron a tres varones, todos ellos de origen subsahariano; dos de ellos presentaban heridas sangrantes en el cuello y la cabeza y se les identificó por su posible implicación en el altercado, según han explicado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Un profesional sanitario que atendió a los heridos, de 22 y 27 años, corroboró la compatibilidad de las lesiones con una agresión con una botella rota. Ambos fueron trasladados al hospital de Basurto para ser atendidos. Con los datos recabados en el lugar, los agentes de la Ertzaintza han procedido a la detención del presunto agresor, de 35 años, al que se le acusa de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

El arrestado también presentaba unas heridas en las manos producidas por los cortes sufridos al romper la botella de cristal utilizada en la agresión, por lo que ha sido evacuado al hospital para ser atendido por los servicios médicos. Posteriormente, el agresor ha sido trasladado a dependencias de la Ertzain-etxea de Bilbao para realizar las correspondientes diligencias. Una vez finalizadas, el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Bilbao.

