Detenido en Bilbao un joven de 19 años por tirar al suelo a una mujer en su portal para robarle la cadena de oro El arrestado, de origen magrebí, elegía a víctimas vulnerables por su edad y las abordaba cuando accedían a sus edificios

L. Gil Martes, 11 de noviembre 2025, 11:06

La Ertzaintza ha detenido en Bilbao a un hombre, de 19 años, acusado de un robo con violencia después de abordar a una mujer de edad avanzada e intentar robarle una cadena de oro cuando entraba a su portal. Testigos de los hechos retuvieron al autor hasta la llegada de los recursos policiales.

Los hechos ocurrieron pasadas las 13:10 horas de este lunes. La Ertzaintza recibió un aviso por el intento de robo de una cadena de oro a una vecina del barrio de Deusto cuando accedía a su portal. A la llegada al lugar, los y las agentes comprobaron que varios testigos retenían al presunto autor.

La víctima, de 71 años y nacionalidad española, relató que minutos antes, cuando se dirigía a su domicilio, el joven la abordó por la espalda, la empujó y le pegó un fuerte tirón de su cadena de oro rompiéndola. A consecuencia del empujón, la mujer cayó al suelo y la cadena quedó entre su ropa.

La Ertzaintza procedió a la detención del implicado, de 19 años y origen magrebí, por un presunto delito de robo con violencia en grado de tentativa. A continuación, fue trasladado hasta dependencias policiales para dar inicio a las diligencias pertinentes. El joven ya había sido detenido en ocasiones anteriores por este tipo de robos. Elegía a víctimas vulnerables por su edad, y las abordaba en los portales de sus domicilios. El detenido ha sido puesto a disposición judicial.

