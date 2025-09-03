Detenido en Bilbao por intentar robar a un motorista que se encontraba parado en un semáforo El agresor, de 25 años, amenazó a la víctima con una navaja e intentó tirarle del vehículo

Marina León Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:18 Comenta Compartir

La Ertzaintza ha detenido a un joven de 25 años tras intentar robar a un motorista cuando este se encontraba parado en un semáforo en rojo. Sucedió pasadas las 00.45 horas en la calle Zamakola, en Bilbao. El detenido amenazó a la víctima con una navaja e intentó tirarle del vehículo. Afortunadamente, el denunciante logró zafarse del agresor y abandonar el lugar.

Los agentes localizaron al sospechoso del robo, el cual presentaba golpes en la cara y algún corte en el brazo, fruto, al parecer, de una pelea anterior con otras personas. Se ha procedido a su detención por un robo con violencia y traslado a dependencias policiales, para ser puesto a disposición judicial en las próximas horas.