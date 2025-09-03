El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Cuatro partidos a Valverde por su expulsión en La Cartuja

Detenido en Bilbao por intentar robar a un motorista que se encontraba parado en un semáforo

El agresor, de 25 años, amenazó a la víctima con una navaja e intentó tirarle del vehículo

Marina León

Marina León

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:18

La Ertzaintza ha detenido a un joven de 25 años tras intentar robar a un motorista cuando este se encontraba parado en un semáforo en rojo. Sucedió pasadas las 00.45 horas en la calle Zamakola, en Bilbao. El detenido amenazó a la víctima con una navaja e intentó tirarle del vehículo. Afortunadamente, el denunciante logró zafarse del agresor y abandonar el lugar.

Los agentes localizaron al sospechoso del robo, el cual presentaba golpes en la cara y algún corte en el brazo, fruto, al parecer, de una pelea anterior con otras personas. Se ha procedido a su detención por un robo con violencia y traslado a dependencias policiales, para ser puesto a disposición judicial en las próximas horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  2. 2

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  3. 3 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  4. 4

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  5. 5

    «Cualquier día un ciclista nos atropella al poner el bidegorri en mitad de la acera»
  6. 6

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  7. 7

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  8. 8

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  9. 9 «Estaba sentado en la terraza cuando vino corriendo a por mí con un cuchillo»
  10. 10 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detenido en Bilbao por intentar robar a un motorista que se encontraba parado en un semáforo

Detenido en Bilbao por intentar robar a un motorista que se encontraba parado en un semáforo