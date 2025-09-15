Detenido en Bilbao por intentar comprar en varios comercios con la tarjeta que robó del interior de un vehículo El arrestado, de 39 años, cuenta con antecedentes policiales y ha sido ya puesto en libertad

Agentes de la Ertzaintza detuvieron ayer en Bilbao a un hombre por un delito de estafa después de intentar hacer compras en tres establecimientos distintos con una tarjeta bancaria que había sustraído previamente del interior de un turismo.

El domingo por la tarde se presentó una denuncia en dependencias de la Ertzaintza en Bilbao por robo en un coche estacionado en la zona de Basurto. De su interior habían sustraído diversos objetos. Entre ellos, una cartera con una tarjeta de crédito, que poco después se usó para hacer pagos en varios locales comerciales.

Agentes de la comisaría de Bilbao acudieron a uno de estos establecimientos y, a través del visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad, pudieron ver quién había sido la persona que había hecho uso de la tarjeta. Los policías trasladaron al resto de patrullas la descripción del sujeto en cuestión.

El sospechoso fue localizado poco antes de las ocho de la tarde en la calle San Francisco por una dotación policial, y fue reconocido por uno de los agentes que habían visionado las imágenes del comercio. Es por ello que se procedió a su arresto acusado de un delito de estafa.

El detenido, de 39 años, y con antecedentes policiales, fue puesto en libertad tras finalizar las diligencias, aunque tendrá que comparecer en próximas fechas ante la autoridad judicial.

