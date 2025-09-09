Detenido en Bilbao un ciudadano portugués buscado desde 2017 por agresión sexual a dos menores
Sobre el hombre, de 39 años, pesaba una orden europea de detención y entrega
Martes, 9 de septiembre 2025, 12:03
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Bilbao a un ciudadano portugués de 39 años buscado por agredir sexualmente a dos menores - miembros de ... su familia- y desaparecido desde 2017. Sobre el hombre pesaba una orden europea de detención y entrega (OEDE).
Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, la operación fue llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Organizada de la Brigada de Policía Judicial de Bilbao en coordinación con el Grupo I de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial. Fruto de esta colaboración, se pudo confirmar la presencia del varón en la capital vizcaína y establecer un dispositivo de localización que culminó con su detención.
El arresto se produjo cuando los agentes identificaron e interceptaron al hombre en Bilbao, procediendo de inmediato a su detención en virtud de la orden europea. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre dónde o cómo tuvo lugar el arresto. Tras su puesta a disposición policial, se instruyeron las correspondientes diligencias para su remisión a la autoridad judicial competente.
Extradición a Luxemburgo
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional -órgano competente en materia de extradiciones- y, con el fin de agilizar el procedimiento se dispuso su comparecencia a través de una videoconferencia que se llevó a cabo desde los de Guardia en Bilbao. La autoridad judicial acordó su puesta en libertad provisional con medidas cautelares hasta que se sustancie el procedimiento de extradición a Luxemburgo.
Desde la Policía Nacional han destacado que esta actuación «supone un nuevo ejemplo de la eficacia de la cooperación policial y judicial internacional, que permite la localización y detención de delincuentes peligrosos que intentan ocultarse en otros países de la Unión Europea».
