Detenido por amenazar con una pistola simulada al dependiente de un comercio en Basauri La exhibición del arma provocó el pánico del resto de la clientela que se encontraba en el establecimiento y la gente huyó a la carrera

Juanma Mallo Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:27 Comenta Compartir

Un hombre de 37 años fue detenido este martes en Basauri tras amenazar con un arma corta al dependiente de un comercio de la localidad vizcaína, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El suceso se produjo a las seis y cuarto de la tarde de este martes en un establecimiento comercial de la localidad vizcaína. Según el personal del comercio, un cliente inició una discusión acalorada con un dependiente, al que amenazó con una pistola. La exhibición del arma provocó el pánico del resto de la clientela que se encontraba allí y la gente huyó a la carrera.

A continuación, el individuo que portaba la pistola se escondió en el vehículo en el que se había desplazado al comercio, siendo localizado y detenido por agentes de la Ertzaintza que acudieron a comprobar lo ocurrido. En uno de los asientos del vehículo localizaron el arma empleada en las amenazas, que resultó ser una pistola de aire comprimido.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde tras realizar las diligencias pertinentes, se le puso en libertad a la espera de ser citado para declarar ante la autoridad judicial competente.