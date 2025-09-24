El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Detenido por amenazar con una pistola simulada al dependiente de un comercio en Basauri

La exhibición del arma provocó el pánico del resto de la clientela que se encontraba en el establecimiento y la gente huyó a la carrera

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:27

Un hombre de 37 años fue detenido este martes en Basauri tras amenazar con un arma corta al dependiente de un comercio de la localidad vizcaína, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El suceso se produjo a las seis y cuarto de la tarde de este martes en un establecimiento comercial de la localidad vizcaína. Según el personal del comercio, un cliente inició una discusión acalorada con un dependiente, al que amenazó con una pistola. La exhibición del arma provocó el pánico del resto de la clientela que se encontraba allí y la gente huyó a la carrera.

A continuación, el individuo que portaba la pistola se escondió en el vehículo en el que se había desplazado al comercio, siendo localizado y detenido por agentes de la Ertzaintza que acudieron a comprobar lo ocurrido. En uno de los asientos del vehículo localizaron el arma empleada en las amenazas, que resultó ser una pistola de aire comprimido.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde tras realizar las diligencias pertinentes, se le puso en libertad a la espera de ser citado para declarar ante la autoridad judicial competente.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  4. 4 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  5. 5 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga
  6. 6

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  7. 7 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  8. 8 El SEPE no permitirá computar las rentas de la unidad familiar para conceder el subsidio de mayores de 52 años
  9. 9

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  10. 10

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detenido por amenazar con una pistola simulada al dependiente de un comercio en Basauri

Detenido por amenazar con una pistola simulada al dependiente de un comercio en Basauri