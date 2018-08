El detenido por agredir a un policía municipal en Aste Nagusia queda libre Varios agentes de la Policía Municipal de Bilbao vigilan el recinto festivo. / Luis Ángel Gómez El SVPE espera que el Consistorio ejerza la acusación particular para mostrar su «compromiso con la seguridad» y la guardia urbana AINHOA DE LAS HERAS Martes, 28 agosto 2018, 01:16

El joven de 25 años detenido por agredir a un policía municipal de Bilbao en la madrugada del pasado viernes en el recinto festivo de la Aste Nagusia quedó en libertad tras pasar a disposición de la autoridad judicial, según han informado fuentes policiales. A este respecto, la central sindical a la que pertenece el agente reclamó este lunes al Ayuntamiento que se persone en la causa y ejerza la acusación particular cuando el caso llegue a juicio para demostrar su «compromiso» con la plantilla de la guardia urbana.

El ataque se produjo sobre las cuatro y media de la madrugada cuando los policías se disponían a identificar a un individuo, de origen senegalés, y a un acompañante, menor de edad y de la misma nacionalidad, por protagonizar altercados en la plaza Circular. El agente, de 40 años y con 15 de servicio en la guardia urbana, pertenece a la Unidad Canina o Inspección de Refuerzo Táctico (IRT). Según explicó el propio funcionario herido en declaraciones a este periódico, el acusado «fue a por mí, se me encaró y me pegó una patada lateral. Me caí y ya en el suelo vi que tenía el pie colgando».

Tras resultar herido, ingresó en la unidad de Urgencias del hospital de Basurto y posteriormente fue trasladado a una mutua, donde ayer fue intervenido de una fractura de tibia y peroné. Según fuentes cercanas, la operación se desarrolló según lo previsto. A partir de ahora, según los médicos, le espera un proceso de recuperación y después de rehabilitación que podría llegar a demorarse hasta un año, tiempo en el que tendrá que permanecer de baja. Deportista y muy activo, mantiene, sin embargo, «un buen estado de ánimo»

El Sindicato Vasco de Policía y Emergencias (SVPE) espera que el Ayuntamiento se persone como acusación particular en defensa del agente. En opinión de este sindicato, «sería una forma de comprobar el compromiso del alcalde con la seguridad y con sus policías municipales».

Trabajo duro

Juan Mari Aburto visitó al patrullero el pasado sábado por la mañana en la clínica en la que estaba ingresado a la espera de ser intervenido. A la salida, el primer edil explicó que había expresado al funcionario convaleciente el «agradecimiento por su intervención, por su acto de servicio», que extendió también al conjunto de la Policía Municipal, «que tiene una presencia muy importante en las fiestas». «Trabajan de manera muy dura para prevenir y garantizar en la medida de los posible la seguridad de los bilbaínos».

El agente de la Unidad Canina y sus compañeros, que se encontraban en la calle Hurtado de Amezaga, habían acudido a una petición de la Ertzaintza desde la plaza Circular en la esquina con la trasera de la estación de Abando. Los ertzainas iban a detener a un joven africano de 19 años por el hurto de un teléfono móvil cuando empezaron a ser increpados. Los policías locales formaron un arco de seguridad y también fueron insultados y acorralados.

Cuando decidieron identificar a los dos cabecillas, uno de ellos, de 1,90 metros de estatura, golpeó al policía y le rompió la pierna. Después, tuvo que ser reducido y esposado por entre ocho y nueve agentes, uno de los cuales sufrió un desgarro muscular en un bíceps cuando intentaba colocarle los grilletes.