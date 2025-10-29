Detectan 75 fallos de pulseras antimaltrato en el País Vasco

La Ertzaintza ha detectado 75 incidencias de las pulseras telemáticas que se colocan a los maltratadores sobre los que pesa una orden de alejamiento para ... alertar a la víctima, que lleva también un dispositivo, de un posible acercamiento. Los fallos han afectado a 49 mujeres y un hombre desde febrero de 2024 hasta finales de septiembre, según los datos facilitados por el Departamento de Seguridad en respuesta a una pregunta parlamentaria de la portavoz de Seguridad del PP, Ainhoa Domaica. Un total de 41 de estos episodios se produjeron el año pasado y doce en lo que va de 2025. Tres de las mujeres afectadas en 2024, lo han sido también este año.

El Gobierno vasco avisó al Ministerio de Igualdad de que se estaban registrando problemas ya en julio de 2024, cuatro meses después del cambio de empresa que originó las disfunciones. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, aseguró que no le constaba que los fallos hubieran provocado que se desestimara niguna denuncia. En su memoria anual, la Fiscalía general denunció que los errores habían causado sobreseimientos provisionales y fallos absolutorios, aunque no detalló dónde.

La mayoría de las incidencias se deben a retrasos en la notificación, problemas de comunicación, demora en la reparación o no saber responder a preguntas relativas al servicio. El problema en las pulseras se produjo al cambiar la operadora de Telefónica a Vodafone en marzo del año pasado.

Seguridad asegura en el escrito de respuesta a Domaica que el Ministerio que dirige Ana Redondo no había convocado a la Ertzaintza a ninguna reunión tras tener conocimiento de las irregularidades.

«Información sensible»

Según esta misma información, hecha pública en la web del Parlamento, la primera vez que se comunicaron las disfunciones en el servicio de protección a las víctimas de violencia de género (Cometa) fue el día 8 de julio de 2024. Hubo nuevas notificaciones por disfunciones el día 14 de noviembre de ese mismo año, el 13 de diciembre, el 4 de marzo de 2025 y la última, el pasado 6 de junio, aunque no se aporta documentación porque contiene «información sensible».

La parlamentaria popular advierte de que el Gobierno de Imanol Pradales tardó tres meses en comunicar al Ministerio de Igualdad las irregularidades, por lo que considera «inadmisible la desidia y la pasividad con la que PNV y PSOE han gestionado un asunto tan delicado para las mujeres». Domaica denuncia «su falta de iniciativa para solicitar una reunión al Gobierno de Sánchez para solucionar los fallos de funcionamiento de las pulseras que son fundamentales para garantizar la protección a las mujeres víctimas de violencia machista».