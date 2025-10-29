El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de una pulsera telemática.

Detectan 75 fallos de pulseras antimaltrato en el País Vasco

Las incidencias han afectado a 49 mujeres y un hombre desde febrero de 2024 al pasado septiembre, según el registro de la Ertzaintza

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Martes, 28 de octubre 2025

Comenta

La Ertzaintza ha detectado 75 incidencias de las pulseras telemáticas que se colocan a los maltratadores sobre los que pesa una orden de alejamiento para ... alertar a la víctima, que lleva también un dispositivo, de un posible acercamiento. Los fallos han afectado a 49 mujeres y un hombre desde febrero de 2024 hasta finales de septiembre, según los datos facilitados por el Departamento de Seguridad en respuesta a una pregunta parlamentaria de la portavoz de Seguridad del PP, Ainhoa Domaica. Un total de 41 de estos episodios se produjeron el año pasado y doce en lo que va de 2025. Tres de las mujeres afectadas en 2024, lo han sido también este año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  7. 7

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  8. 8

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  9. 9

    La Ertzaintza detiene a más de dos reincidentes al día este año en Euskadi
  10. 10 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detectan 75 fallos de pulseras antimaltrato en el País Vasco

Detectan 75 fallos de pulseras antimaltrato en el País Vasco