Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno

La dirección de Salud Pública investiga un brote gastrointestinal en un colegio de Bilbao atribuido a la bacteria shigella. Según ha trasladado Osakidetza a sus ... profesionales de esta comarca sanitaria, una veintena de trabajadoras del centro han acudido a diferentes centros de salud con síntomas de esta enfermedad. El personal de inspección del área de Epidemiología del Gobierno vasco ha puesto en marcha una investigación. Entre otra serie de medidas ha solicitado la realización de cultivos de heces a los manipuladores de alimentos y al personal de cocina del colegio.

Desde el Departamento de Salud indicaron que por el momento ya se ha confirmado la infección por shigella en cuatro personas relacionadas con el centro educativo. Fuentes oficiales señalan que la investigación epidemiológica sigue en marcha. Entre otras series de cuestiones se han tomado muestras de los alimentos que han manipulado y preparado estos profesionales en el centro para conocer si hay presencia en ellos de esta bacteria y la infección se ha podido extender a los usuarios del comedor. Osakidetza le ha comunicado estos hechos al área de Sanidad Alimentaria del Ayuntamiento de Bilbao. Este organismo ha efectuado ya la inspección del centro y ha determinado que sus condiciones higiénico-sanitarias «son adecuadas». También han procedido a la toma de muestras para su análisis en laboratorio.

Durante varios meses

¿Y qué es la shigella? José Jesús Larreina, pediatra de IMQ, explica que no es una bacteria muy frecuente en los países desarrollados, aunque tampoco es excepcional. Es más habitual en países como India o en el continente africano. «Esta bacteria provoca una gastroenteritis que puede prolongarse hasta una semana y dar fiebre», detalla. Una de sus características es que tiende a causar lo que se conoce como una «diarrea invasiva». Se la denomina así porque puede cursar con sangre y acompañada de mucosas. Larreina indica que, por lo general, la shigella no genera una enfermedad grave, siempre que la persona que la sufra esté bien nutrida. Se trata con antibióticos.

En cuanto a su vía de transmisión se contagia a través de la vía heces a boca. Para que se propague es necesario que una persona infectada no se haya limpiado bien las manos después de ir al baño y que luego toque con ellas diferentes elementos. La bacteria puede transmitirse a través de la comida, el líquido o incluso mantenerse en superficies durante varios meses antes de perder su contagiosidad.

En Euskadi la shigella provocó un gran brote de gastroenteritis en un colegio de Eibar en 2012 que afectó a más de un centenar de personas. Tres de ellas acabaron hospitalizadas.