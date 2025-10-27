El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cocineras en un comedor escolar ajeno a esta información. A. G.

Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno

Una veintena de trabajadores han acudido a Osakidetza con fuertes diarreas, que en ocasiones contienen sangre

Terry Basterra

Terry Basterra

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:25

La dirección de Salud Pública investiga un brote gastrointestinal en un colegio de Bilbao atribuido a la bacteria shigella. Según ha trasladado Osakidetza a sus ... profesionales de esta comarca sanitaria, una veintena de trabajadoras del centro han acudido a diferentes centros de salud con síntomas de esta enfermedad. El personal de inspección del área de Epidemiología del Gobierno vasco ha puesto en marcha una investigación. Entre otra serie de medidas ha solicitado la realización de cultivos de heces a los manipuladores de alimentos y al personal de cocina del colegio.

