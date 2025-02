«Estamos destrozados. Las agresiones sexuales a nuestras hijas están probadas y se ha cerrado el caso»

Han pasado dos semanas desde que un juzgado de Getxo decidió archivar provisionalmente el caso de los supuestos abusos sexuales cometidos por un profesor de inglés contra al menos cuatro niñas de cuatro años que estudiaban en el Colegio Europa de Getxo. Y, después del ... varapalo que supuso la resolución, las familias de las menores han cogido fuerzas otra vez y están decididas en «llegar hasta el final».

Los padres de las menores no entienden que no se hayan apurado «todas las líneas de investigación» antes de dar carpetazo al caso. Y es que -recuerdan- las agresiones sexuales que sufrieron las niñas fueron constatadas por distintos pediatras. Entre otras cosas, pidieron que pudiesen declarar estas profesionales de Osakidetza y también que se aportasen los registros de entradas y salidas de los profesores. Es decir, recalcan que el delito ha existido. Otra cosa es que no se haya podido probar las acusaciones contra este docente. «Estamos destrozados. Sentimos mucha impotencia, pero vamos a hacer todo lo posible para que se sepa la verdad y se haga justicia», reconocen, al tiempo que animan a todo el mundo a participar en la manifestación que han convocado el próximo viernes a las 7 de la tarde en la plaza de la estación de Algorta.

Una prueba de peso en el archivo de la causa -apoyada por la Fiscalía- fueron las pruebas preconstituidas que se realizaron con las víctimas. Se trata de una especie de entrevista individual en la que tres de las menores estuvieron con un psicólogo y trabajadores sociales.

El juzgado sostiene -y también la Audiencia de Bizkaia- que en las manifestaciones de las pequeñas «no existe base para sostener la imputación». «No es que no realizaron un relato pormenorizado, es que no realizaron, en absoluto, un relato incriminatorio, lo cual es sumamente relevante», apuntó la Audiencia en el escrito en el que negó la práctica de otras pruebas dirigidas, entre otras cosas, a determinar si el profesor podía haber estado a solas con las niñas durante las clases, algo que profesores que testificaron negaron. En definitiva, el juez y el fiscal entienden que no existen «datos periféricos corroboradores de carácter objetivo vinculados a los hechos denunciados».

Las familias creen que «no se ha hecho todo lo posible» en la investigación de un caso tan grave (hay otras dos familias que no quisieron denunciar). Una de las claves es que sólo dos de los padres tenían relación antes de que acudiesen a comisaría a denunciar. Todo comenzó después de que una de las madres llevase a su hija al hospital cuando vio restos de sangre en sus braguitas. La pediatra que atendió a la niña dejó constancia por escrito que, tras entrevistarse a solas con ella, la niña se mostró «abierta y colaboradora». Cuando la médico le preguntó si alguien le había hecho daño, la niña respondió «directamente» que sí y mencionó al profesor. Después la doctora alertó a la Fiscalía. La madre se lo contó a una amiga. Fue entonces cuando los otros padres hicieron preguntas a sus hijas «sin mencionar al profesor». Las cuatro pronunciaron su nombre. Una de ellas dijo que no le gustaban «sus juegos». Fue entonces cuando llevaron a las menores al hospital para ser exploradas. Los médicos trataron de quitar la ropa interior a una de las pequeñas para poder explorarla y la niña empezó a gritar que no quería «jugar».

En estas circunstancias, las familias están dispuestas a llegar hasta «donde puedan» para que «se haga justicia». Además de la manifestación de este viernes, confían en que el caso se pueda reabrir y que se pueda volver a entrevistar a las menores «en un ambiente en el que no estén intimidadas».