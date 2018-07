Destino nuboso

Los hoteleros lamentan que no haya brillado mucho el sol en julio. No lo hacen por charlar un rato del tiempo, sino en plan analítico y sectorial. La ocupación del mes pasado ha sido más floja de lo previsto y les preocupa cómo puede funcionar agosto. Parece que un porcentaje significativo de nuestros visitantes no planean su viaje con mucha antelación, sino que lo deciden medio de repente, en plan escapada, y con margen para tener en cuenta las previsiones meteorológicas. Si en la tele la mujer del tiempo coloca una nube negra sobre la ciudad, se deciden por otro destino donde el tiempo vaya a ser más propicio y permita esas cosas que se esperan del verano: paseos, terrazas, excursiones.

Hay que decir que los visitantes se equivocan. Puede entenderse la inconveniencia de que te llueva en Lanzarote, pero que te haga mal tiempo en Bilbao debería celebrarse como un fenómeno característico, pertinente y diferencial. Hay que mantenerse del lado de la lógica más estricta y, si en París o Madrid uno se extasía ante esos cielos azules y esa luz, en Bilbao, por seguir con las grandes capitales continentales, uno debe extasiarse con esos cielos grises y esa otra luz más melancólica. Subo la apuesta: el visitante que no vea llover en Bilbao debería sentirse tan defraudado como el que no pueda ver el perro del Guggenheim al encontrarse el monstruo entre andamios, sometiéndose a un enorme 'lifting' floral.

Pese a que las campañas de turismo insisten en mostrar a toda esa gente sonriente en ambientes veraniegos, sorprende que los visitantes puedan dejarse influenciar hasta el punto de llevarse una desilusión. El sur de Europa está lleno de lugares soleados y Bilbao no es uno de ellos. Por supuesto, tampoco sonreímos. Ni una pizca de apropiación emocional. Pero la idea consistía en que quienes planean la visita, no solo conocen estas peculiaridades, sino que las buscan. Temperaturas frescas, arte moderno, barras complicadas. Y por la noche llamar a casa desde el hotel detallando una jornada perfecta: «Fantástico todo, nos está lloviendo mucho y la gente es exageradísima por la calle. Hemos comido tanto que a tu padre le ha dado un infarto. Si hasta hemos visto a Javi Clemente riñendo a unos niños en un parque por jugar al fútbol con demasiados toques».