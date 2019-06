Emoción y lágrimas en la despedida de los 14 concejales de Bilbao

LO MEJOR

La tranquilidad con la que he podido afrontar esta responsabilidad pública porque he podido dedicarme plenamente a la ciudad, me siento muy satisfecha, es un orgullo haber sido concejal de Bilbao. Creo que he hecho las cosas bien, me voy con la sensación de trabajo bien hecho.



LO PEOR

El reto que hemos tenido con el ocio nocturno, me voy con la espina clavada, porque es un problema de todas las ciudades que no se gestiona de un día para otro y que sigue abierto.

Ahora veo la ciudad de otra manera y deseo mucha suerte a los que se quedan y a los que vengan.