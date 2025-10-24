El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Plantación ilegal de marihuana en Mundaka. Policía Nacional

Desmantelan una plantación 'indoor' de marihuana en un caserío de Mundaka

La Policía Nacional ha intervenido 268 plantas y ha detenido a una persona por sendos delitos contra la salud pública y fraude en instalación eléctrica

L. Gil

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:32

Comenta

Agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía Nacional del País Vasco registraron el pasado día 16 de octubre un caserío en Mundaka. Intervinieron un total de 268 plantas de marihuana y detuvieron a una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas, y otro por fraude en el fluido eléctrico.

La vivienda, de tipo unifamiliar, se ulitizaba como una plantación ilegal de marihuana, para cuyo cultivo se estaba enganchada ilegalmente a la corriente eléctrica a través de la manipulación de su contador eléctrico.

Como consecuencia de las pesquisas, se solicitó la entrada y registro al Juzgado de Guardia de Gernika, procediendo a la detención de un varón, como responsable de dicha plantación, y a la intervención de las plantas de marihuana, así como de diversos aparatos y materiales destinados al cultivo y crecimiento, tales como ventiladores, extractores, luces y filtros.

Desde la Policía Nacional han hecho hincapié en la problemática que supone el auge de plantaciones ilegales de marihuana detectadas en Euskadi y sus vínculos con el crimen organizado.

Recuerdan, además, los peligros que entrañan los enganches ilegales a la red eléctrica, habitualmente usados en este tipo de instalaciones ilícitas. Pueden ocasionar un grave riesgo de incendio, así como una caída de los suministros eléctricos en las viviendas colindantes provocadas por una sobresaturación del sistema.

