Los descuentos del transporte público se mantendrán en Bizkaia al menos hasta el 20 de febrero

La diputada general anuncia el inicio de los trámites para extender la bonificación y urge al Gobierno central a que aclare sus intenciones para 2026

Octavio Igea

Octavio Igea

Gerediaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:34

Los descuentos en el transporte público se mantendrán en Bizkaia al menos hasta el 20 de febrero. La diputada general, Elixabete Etxanobe, ha anunciado la ... mañana de este miércoles el inicio de los trámites administrativos para que el Consorcio de Transportes (que ella misma preside) alargue la validez de las bonificaciones desde el 1 de enero hasta la fecha tope permitida. Lo que pasará más allá es de momento una incógnita porque depende de lo que decida el Gobierno central. Los precios se pueden rebajar gracias a un decreto nacional que ahora mismo tiene fecha de caducidad.

