Los descuentos del transporte público se mantendrán en Bizkaia al menos hasta el 20 de febrero

Los descuentos en el transporte público se mantendrán en Bizkaia al menos hasta el 20 de febrero. La diputada general, Elixabete Etxanobe, ha anunciado la ... mañana de este miércoles el inicio de los trámites administrativos para que el Consorcio de Transportes (que ella misma preside) alargue la validez de las bonificaciones desde el 1 de enero hasta la fecha tope permitida. Lo que pasará más allá es de momento una incógnita porque depende de lo que decida el Gobierno central. Los precios se pueden rebajar gracias a un decreto nacional que ahora mismo tiene fecha de caducidad.

La bonificación del billete fue una de las medidas que el Ejecutivo central puso en marcha en septiembre de 2022 para intentar contrarrestar el auge de precios generado por la invasión rusa de Ucrania. Durante año y medio el descuento fue del 50% y era sufragado a partes iguales por el Gobierno de España y la administración autonómica, provincial o local correspondiente. En Bizkaia la apuesta ha sido todo un éxito porque ha disparado el uso del transporte público, en algunos casos con incrementos de usuarios por encima del 50%.

El pasado verano la bonificación bajó del 50% inicial al 40%. A cambio las instituciones vascas tienen en marcha una serie de proyectos para adaptar las tarifas de forma definitiva. Los menores de 14 años ya pueden viajar totalmente gratis, se trabaja en una nueva tarifa en función de uso y de la renta personal, se está trabajando en la eliminación del coste de los transbordos....

Como el Consorcio de Transportes de Bizkaia se retrasó el año pasado a la hora de prorrogar los descuentos, su vigencia puede estirarse hasta el próximo 20 de febrero pese a que por norma general el Gobierno central los dará por finalizados el 1 de enero si no decide mantenerlos otros seis meses. Consultada por los planes futuros en las Juntas Generales Etxanobe ha urgido hoy a Madrid a que aclare qué va a hacer de cara a 2026. La diputada general se ha mostrado partidaria a mantener las tarifas como hasta ahora.