Los descuentos en Bilbobus concluirán en enero

El servicio, que registra más de 100.000 usuarios al día, ha batido un nuevo récord con 26 millones de viajeros hasta octubre

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:29

A la espera de lo que decida el Gobierno central en las próximas semanas, los descuentos en Bilbobus concluirán el 1 de enero. Así lo ... ha asegurado la teniente de alcalde y concejala de Movilidad y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Bilbao, Nora Abete, tras mantener una reunión con la Autoridad del Transporte de Euskadi. La bonificación del billete fue una de las medidas que el Ejecutivo central puso en marcha en septiembre de 2022 para intentar contrarrestar el auge de precios generado por la invasión rusa de Ucrania y se ha convertido en un reclamo de la sociedad.

