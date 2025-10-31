Los descuentos en Bilbobus concluirán en enero

A la espera de lo que decida el Gobierno central en las próximas semanas, los descuentos en Bilbobus concluirán el 1 de enero. Así lo ... ha asegurado la teniente de alcalde y concejala de Movilidad y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Bilbao, Nora Abete, tras mantener una reunión con la Autoridad del Transporte de Euskadi. La bonificación del billete fue una de las medidas que el Ejecutivo central puso en marcha en septiembre de 2022 para intentar contrarrestar el auge de precios generado por la invasión rusa de Ucrania y se ha convertido en un reclamo de la sociedad.

La diputada general, Elixabete Etxanobe, aseguró sin embargo el pasado miércoles que en los transportes dependientes de la Diputación los descuentos se estirarán hasta febrero. Como el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) se retrasó el año pasado a la hora de prorrogar los descuentos, su vigencia puede estirarse hasta el próximo 20 de febrero pese a que por norma general el Gobierno central los dará por finalizados el 1 de enero si no decide mantenerlos otros seis meses.

Por otro lado, Abete ha dado a conocer en rueda de prensa el último balance de usuarios de Bilbobus. En lo que va de año, el servicio de autobuses público de la ciudad ha registrado 26 millones de pasajeros, lo que consolida un nuevo récord de un servicio que ya registra más de 100.000 usuarios en muchas de las jornadas. «Estas cifras muestran que si la tendencia sigue al alza, 2025 puede convertirse en el año con mayor número de personas al alcanzar los 28 millones», ha asegurado.

La red cuenta en estos momentos con 141 unidades, 94 híbridos y 26 eléctricos, con una edad media de 5,14 años. Abete, además, ha resaltado la «buena valoración que otorgan» los ciudadanos al servicio «con calificaciones siempre por encima del notable».