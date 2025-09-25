Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha La mujer, «diagnosticada por una lesión de menisco», se ausentaba repetidas veces al año

Bruno Vergara Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:43

Coger la baja laboral es un derecho para los trabajadores. Sin embargo, hay personas que se aprovechan. Fue el caso de una empleada de una clínica de fisioterapia en Bilbao, que fue descubierta por cogerse la baja en fechas similares. Ante esta situación, el gerente del centro comenzó a sospechar y contrató a una agencia de detectives.

El caso lo cuenta David Rodrigo, de DRC Detectives, en el podcast 'Operativo criminal'. El jefe de la clínica se puso en contaco con ellos en abril explicándoles de que la trabajadora se cogía varias bajas al año, entre dos o tres, y todas conincidían en fechas similares. El investigador aclara de la empleada estaba «diagnosticada por una lesión de menisco, era real».

Sin embargo, el jefe de la clínica dudaba de la empleada. «El marido de esta investigada cumplía años, o intuye que lo hacía, y creía que aprovechaba la baja para irse de ocio», comenta David. Con la información aportada, la agencia de detectives, ante la suposición de que presentaría una nueva baja, comenzó sus averiguaciones.

Como se esperaba, en mayo, la fisioterapeuta solicitó el permiso médico y se cogió la baja. Los primeros días de ausencia en el trabajo, las actividades de la emleada no levantaron sospechas. «El jueves y el viernes, movimientos normales en Bilbao, pocas salidas de casa», cuenta el detective.

El sábado, sin embargo, se le vio a la trabajadora junto a su marido y sus dos hijos con varias maletas. «Se montaron en un taxi y fueron al aeropuerto de Bilbao», relata David. Los investigadores, ante la sospecha de un posible desplazamiento, habían previsto varios vuelos que podría coger la familia. Se subieron a un avión con destino Sevilla, ciudad natal del marido de la fisioterapeuta. Allí había más detectives de la agencia, que continuó con el seguimiento. La trabajadora y la familia se instalaron en un piso turístico.

Además, las redes sociales delataron a la mujer. «Ese mismo sábado era el cumpleaños del marido de la investigada. Al día siguiente, el domingo por la mañana, él, que tenía el perfil de Instagram abierto, publicó una foto donde aparecía con su mujer y con los niños soplando la tarta», cuenta el investigador. Los detectives comprobaron que la estancia en la que aparecen en la foto pertenecía al piso alquilado en Sevilla.

Además, los investigadores siguieron los movimientos de la mujer por la capital andaluza y observaron que «en absoluto se la veía ninguna limitación en la rodilla». «Por supuesto, no estaba reposando. Al contrario, cogía a los niños en brazos, se movía con normalidad», explica David.

La fisioterapeuta también viajó en coche a Cádiz. «Ella conduciendo. Llegan a Sanlúcar, pasan allí todo el día, día de playa, ella jugando con los niños, entrando y saliendo, jugando al fútbol, a las palas, arrodillada, levantándose y cogiéndoles en brazos», cuenta el detective.

Con toda esta información, la agencia elaboró un informe sobre la trabajadora, que fue despedida por la empresa. «Fue procedente», subraya David.