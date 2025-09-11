El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Descubiertos in fraganti vertiendo residuos contaminantes en el Puerto de Bilbao

Guardia Civil Bizkaia

Descubiertos in fraganti vertiendo residuos contaminantes en el Puerto de Bilbao

La Fiscalía del Medio Ambiente interpone una denuncia contra los operarios de una empresa tras confirmar la presencia de hidrocarburos, que pueden ocasionar graves daños al ecosistema y a la salud

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:54

La Fiscalía ha interpuesto una denuncia por un presunto delito contra el medioambiente a los operarios de una empresa que fueron descubiertos in fraganti vertiendo ... residuos contaminantes en el Puerto de Bilbao en noviembre de 2024. Entonces, guardias civiles de la Compañía Fiscal y de Fronteras del recinto portuario, sorprendieron a un camión cisterna en pleno vertido de un líquido oscuro directamente sobre el terreno.

