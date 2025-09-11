La Fiscalía ha interpuesto una denuncia por un presunto delito contra el medioambiente a los operarios de una empresa que fueron descubiertos in fraganti vertiendo ... residuos contaminantes en el Puerto de Bilbao en noviembre de 2024. Entonces, guardias civiles de la Compañía Fiscal y de Fronteras del recinto portuario, sorprendieron a un camión cisterna en pleno vertido de un líquido oscuro directamente sobre el terreno.

Según han informado este jueves fuentes de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, ahora se ha conocido que la Fiscalía del Medio Ambiente, tras estudiar los hechos y el informe remitido del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Madrid, confirmó la presencia de hidrocarburos, acreditando que el líquido en cuestión pudo ocasionar daños graves al medio natural.

En noviembre del año pasado, el fuerte olor a combustible que se desprendía de una zona del recinto portuario hizo haciendo sospechar de su peligrosidad a los agentes, de forma que se presentaron en el lugar y vieron cómo varias personas se encontraban vertiendo líquido de un camión. Ordenaron inmediatamente el cese de la actividad. La persona que se encontraba vertiendo el líquido, el conductor del camión, reconoció haber desparramado entre 3000 y 5000 litros, habiéndose formado una balsa en el solar afectado.

En ese momento, los agentes procedieron a la identificación de los operarios y del responsable de la empresa, tomaron muestras del líquido derramado en el charco y del propio camión cisterna junto a la confección de las oportunas diligencias para determinar si se estaba cometiendo un ilícito penal por la posible toxicidad del producto. Desde la Guardia Civil de Bizkaia, advierten que contaminar suelos y acuíferos afecta a la biodiversidad y al equilibrio de los ecosistemas y puede generar problemas de salud en las personas.