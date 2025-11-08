El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Desalojan a una treintena de jóvenes okupas de un edificio en Rekalde

Los jóvenes se han marchado sin ofrecer resistencia

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:01

La Ertzaintza ha desalojado a una treintena de jóvenes que habían ocupado un edificio industrial abandonado en el barrio de Larraskitu, en Rekalde, según confirma una portavoz del Departamento de Seguridad. La llamada de un ciudadano ha alertado de que un grupo de personas se encontraban en el interior de la nave sobre las 13.50 horas de este sábado.

De inmediato, se han movilizado efectivos policiales, que se han personado en el lugar. Entre ellos, se encontraba la Brigada Móvil. Cuando los agentes han indicado a los okupas que debían de abandonar la propiedad privada, los jóvenes se han marchado sin ofrecer resistencia a partir de las dos y media de la tarde, indica Seguridad. Los ertzainas han identificado a 25 de las personas que habían accedido al inmueble.

