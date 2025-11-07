Desalojan a la mayoría de inquilinos del edificio de Mazarredo que será un hotel

La 'operación desalojo' proyectada por las cinco familias propietarias del edificio Mazarredo 6 se ha resuelto, casi en su totalidad, en un tiempo récord. Desde ... que este periódico adelantó el pasado 18 de septiembre que un fondo inversor levantará en este céntrico inmueble un hotel que iba a obligar a desalojar 240 oficinas, el goteo de abandonos ha sido constante. El edificio está prácticamente vacío.

Pese a la carestía del mercado inmobiliario bilbaíno, firmas de diseño nupcial, numerosos despachos de abogados y gabinetes de psicología, además de talleres de interiorismo, han desocupado sus dependencias y se han trasladado a otras oficinas de la ciudad. Algunos bufetes de letrados han emplazado sus nuevas sedes en la cercana Ibáñez de Bilbao.

De hecho, en estos momentos de las 240 oficinas y 810 personas que trabajaban hasta el pasado mes solo permanecen la residencia de ancianos situada en la cuarta planta. El geriátrico ha obtenido un permiso especial para prolongar su actividad hasta el próximo verano. Probablemente, atenderá a los 14 usuarios internos en el geriátrico hasta agosto. Sin embargo, a partir de esta fecha, deberá buscar un nuevo emplazamiento.

También se mantiene operativo el Copper Deli, el bar-restaurante situado en la planta baja del edificio construido en 1889, y la vivienda particular en la que reside una familia. Así como con la mayoría de inquilinos los propietarios han alcanzado acuerdos sin afrontar ningún tipo de indemnizaciones, ya que estaban al corriente de que los alquileres concluirían, como muy tarde, el próximo 31 de diciembre -aunque la orden de desalojo terminó adelantándose al 1 de noviembre-, algunos casos plantean un mayor grado de complejidad y exigirán el mantenimiento de negociaciones para alcanzar acuerdos entre dueños y afectados.

Es el caso de José Muguruza, dueño de Copper Deli, el contrato no expiraba hasta 2027. «Dos días antes de salir la noticia me llamó el administrador de la finca para preguntarme si podía sentarme a negociar con ellos», recuerda. El empresario tiene en nómina a cinco empleados, aunque admite que su «voluntad» es negociar un acuerdo y salir de este «atolladero lo mejor posible».

Alquileres gratuitos

Otro de los profesionales que sigue atendiendo en Mazarredo 6 es el tarotista argentino Ernesto Sánchez. Se trata del inquilino más longevo -lleva 44 años- y, salvo sorpresa, dirá adiós en abril. En cambio, Numismática Bilbao, la filatelia que ocupaba uno de los locales más grandes del inmueble diseñado por el arquitecto José María Basterra Madariaga, opera desde hace varias semanas en un complejo de oficinas de la Plaza Jado.

La mudanza se ha desarrollado con una enorme celeridad pese a la «desesperación» inicial de la mayoría de inquilinos, a los que se informó «a muy última hora» de la inminencia de tener que desocupar unos locales en cuya rehabilitación algunos invirtieron grandes cantidades de dinero. La psicóloga Nuria recuerda que ella y sus compañeras desembolsaron «solo en inmuebles» 6.000 euros que «no vamos a poder recuperar».

La escasez de oficinas disponibles, especialmente en el centro de Bilbao, ha obligado a los afectados a asumir gastos muy superiores a los que venían abonando, ya que bastantes disfrutaban de rentas antiguas. Algunos pagaban 300 euros por oficinas muy pequeñas, de apenas 50 metros cuadrados. Sin embargo, ahora será muy difícil «encontrar alquileres por la zona por menos de mil euros».