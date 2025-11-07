El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los inquilinos del edificio de Alameda Mazarredo 6 recibieron el 16 de septiembre una misiva en el que se les recordaba la orden de dejar las oficinas. Luis Ángel Gómez

Desalojan a la mayoría de inquilinos del edificio de Mazarredo que será un hotel

De las 240 oficinas disponibles solo quedan cinco sin vaciar, además de la residencia de ancianos, que prolongará su actividad hasta agosto

Luis Gómez

Luis Gómez

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:36

La 'operación desalojo' proyectada por las cinco familias propietarias del edificio Mazarredo 6 se ha resuelto, casi en su totalidad, en un tiempo récord. Desde ... que este periódico adelantó el pasado 18 de septiembre que un fondo inversor levantará en este céntrico inmueble un hotel que iba a obligar a desalojar 240 oficinas, el goteo de abandonos ha sido constante. El edificio está prácticamente vacío.

