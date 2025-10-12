Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta

Las centenares de personas que disfrutaban del viernes noche de la discoteca Rock Star, ubicada en la Gran Vía de Bilbao, tuvieron que ser desalojadas ... debido a que un cliente empleó gas pimienta en el marco de una pelea. Algunos usuarios han compartido en redes los momentos posteriores a la evacuación.

Según ha contado a EL CORREO una testigo presencial, el incidente tuvo lugar «alrededor de las cuatro de la madrugada» cuando «dos chicas comenzaron a discutir en el baño». Al parecer, en un momento dado la pelea subió de tono y «alguien sacó un bote de gas pimienta. No sé si una de las chicas u otra personas».

La sustancia enseguida se expandió por el local y muchos de los clientes comenzaron a notar mucho picor en los ojos. Los responsables del local optaron entonces por desalojar la sala. Una vez en la calle, los jóvenes que disfrutaban de la noche de discoteca tuvieron que abandonar el local y esperar en la calle, tal y como se ve en un vídeo difundido en TikTok. Una unidad de la Policía Municipal «que pasaba por el lugar informó y se actuó para garantizar la salida de las personas que estaban dentro», según han confirmado desde el Ayuntamiento de Bilbao.

Los esprais de pimienta, usado para autodefensa, contiene un compuesto químico irritante que cuando se pulveriza, crea una nube de partículas que irrita las membranas mucosas, especialmente los ojos y las vías respiratorias. Su acción genera una sensación de ardor intenso lo que causa lagrimeo, hinchazón y una gan incomodidad. También provoca tos, dificultad para respirar y sensación de asfixia temporal. Sus efectos suelen desaparecer en unos 30 o 45 minutos. La Ley de Seguridad Ciudadana establece que solo puede utilizarse en legítima defensa, cuando haya un riesgo inminente. En todo caso, solo las personas mayores de 18 años pueden poseer y usar este tipo de esprais..