Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta

Helena Rodríguez

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:42

Las centenares de personas que disfrutaban del viernes noche de la discoteca Rock Star, ubicada en la Gran Vía de Bilbao, tuvieron que ser desalojadas ... debido a que un cliente empleó gas pimienta en el marco de una pelea. Algunos usuarios han compartido en redes los momentos posteriores a la evacuación.

