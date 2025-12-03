Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo La discoteca de Alameda Recalde abrirá a mediados de este mes y apostará por un público «de poder adquisitivo» y entre «35 y 45 años»

Los operarios trabajaban ayer en la rehabilitación integral de la sala de fiestas que ocupa los bajos de un edificio de Alameda Recalde.

Luis Gómez Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:52

Patxi Ortun fue durante décadas el relaciones públicas más famoso de Bilbao y alma de Distrito 9, la discoteca que en los años 80 se erigió en templo de la modernidad. Tras sucesivos cambios de gestión (Living y Brutal), la sala de fiestas de Alameda Recalde regresará a la escena bilbaína con un gran protagonismo y transformada en una discoteca de lujo.

Abrirá sus puertas dentro de dos semanas y de anteriores etapas no quedará ni rastro. Se lanzará al ruedo en plenas navidades para aprovechar el tirón de las fiestas. Los promotores están a punto de concluir el derribo del antiguo local, que lleva meses sometido a una restauración «integral», afirma Javier Obispo, uno de los grandes gerifaltes del ocio nocturno de la capital vizcaína. Además del Budha de Alameda Urquijo, explota el Bombón Club de Galerías Isalo, que arrancó su actividad como un club privado, y el Lust de Manuel Allende. Aura, como se llamará este espacio, será el cuarto recinto de este empresario, aunque de la dirección se encargará su hijo, Joel Obispo.

La segunda generación de la saga busca insuflar nuevos aires a una ciudad que trata de satisfacer los deseos de unos turistas que no se conforman con cualquier cosa. Buscan seguir la senda del Crystal o de la Mytho, situada en Bolueta. El sector vive una revolución avivada, entre otros, por el Ceo de Last Tour. organizador del BBK Live. El empresario balmasedano Alfonso Santiago sigue trabajando con vistas a reforzar la oferta local con la apertura en Bolueta de una gran sala de conciertos para 2.400 personas.

Este recinto abrirá sus puertas a mediados de 2027 y cuenta ya con el visto bueno del Ayuntamiento, aunque ha causado importantes recelos entre los vecinos de la zona. Santiago liderará este proyecto junto a Aitor Sáez y Eva María Fernández, propietarios de la Back&Stage de Uribitarte, una de las discotecas más exitosas de la capital vizcaína. y el apoyo financiero de Segundo Pelayo, dueño del antiguo restaurante Rogelio de Basurto, que trabaja a la sombra en proyectos de enorme envergadura.

Reservados y música de éxito

En un momento en que las salas de la periferia cotizan a la baja y el centro de Bilbao reclama casi todos los focos, Aura pretende dar un giro radical con la potenciación de discotecas «al estilo de las de Madrid». Espacios lujosos provistos de grandes escenarios, cabinas reservadas para los espectáculos de Dj's, pantallas gigantes, espectaculares equipos de música y diseño «muy moderno», abunda.

Obispo también ha medido al detalle el público que pretende captar. Si en otras ocasiones apostó por un público veinteañero, esta vez los tiros se encaminarán a clientes de «entre 35 y 45 años», de fuerte poder adquisitivo. «Pensamos en la gente de Juan de Ajuriaguerra, Heros y Henao». Más allá de la moda del tardeo, que ha revitalizado las cuentas de bastante negocios, Aura funcionará de jueves a sábado y vísperas de festivos. Programará también eventos «privados y cerrados» para convertirse en un referente de clase y «desmarcarse de la competencia».

Trabajará en la línea del Sumerian de Lersundi (el antiguo La Otxoa), con una oferta basada en «buenos tragos», una decoración cuidada y una música en la que habrá reguetón, pero donde sonará «un poco de todo». Se escuchará lo que «demande la gente», incluido un techno-house nada estridente y, por supuesto, toda clase de éxitos comerciales.

