Derio inicia la construcción de los primeros 88 alquileres asequibles de Bizkaia

En octubre de 2022, el Gobierno vasco publicó el decreto que incentiva la construcción de alquileres asequibles en Euskadi, un tipo de vivienda protegida dirigida ... a personas con ingresos entre 21.000 y 39.000 euros, con un precio menor que el del mercado libre, pero superior al de un arrendamiento público. Una modalidad de VPO dirigida a «familias de clase media que tienen ingresos suficientes para superar los de la vivienda social, pero que tiene dificultades para acceder al mercado libre» que apenas había tenido presencia en el mercado vizcaíno. Hasta ahora.

Los primeros 88 alquileres asequibles de Bizkaia ya han comenzado a construirse en Derio. Los pisos costarán «un 25% menos que el precio medio del alquiler libre en la localidad» y la mitad de los mismos irán dirigidos a familias con ingresos entre 21.000 y 30.000 euros. El objetivo es dar una respuesta a las clases medias que, dada la carestía de la vivienda, ahora tampoco pueden acceder «sin hipotecarse hasta el cuello» a un piso libre.

La promoción, que estará terminada en el «tercer trimestre de 2026», ha sido presentada este lunes por representantes de Construcciones Sukia, la empresa responsable de erigir los domicilios, responsables del Ayuntamiento del municipio y también del Gobierno vasco. Todos ellos han puesto en valor la colaboración público-privada para «atender las demandas actuales». Y es que este tipo de domicilios se erigen en suelo de titularidad privada, pero con apoyo econmómico del Gobierno vasco.

El proyecto cuenta con una subvención de 45.000 euros por vivienda por parte del Departamento de Vivienda con la condición de que los alquileres se mantengan asequibles por un periodo mínimo de 50 años y que los pisos no pierdan la calificación de protegidas. «La única manera que tenemos para condicionar los precios de la vivienda libre es sacar al mercado muchos pisos protegidos para todos los umbrales de la demanda. Y solos no podemos hacerlo», ha asegurado el consejero Denis Itxaso. «Esta fórmula es común en otros lugares de Europa y debemos trabajar también la oferta para esos sectores intermedios, porque este ya no es un problema solo de las clases vulnerables», ha añadido.

Adjudicaciones

El proyecto se erige en el sector Aldekone, espacio que comenzó a gestarse en 2010 y cuyo desarrollo teminará con los 88 alquileres presentados. La totalidad de las viviendas que ponen el sector (379) son protegidas, ya sea en venta, tasadas o en régimen de arrendamiento. La alcaldesa ha sostenido que este impulso no «ha sido fruto de la casualidad». «Ha sido una apuesta decidida, constante y valiente. Nuestra responsabilidad como institución es acompañar, facilitar y proteger a los que más lo necesitan. No queremos que Derio crezca de cualquier manera, sino con sentido, justicia y visión de futuro», ha añadido. Los 88 alquileres asequibles será el último proyecto que componga este desarrollo.

La promoción consta de dos edificios en seis alturas y las viviendas, de uno y dos dormitorios, dispondrán de salón con cocina integrada, baño completo y expacio exterior con tendedero. Las primeras plantas y ático incluyen amplias terrazas. El proyecto también incluye elementos industrializados, puesto el baño y la fachada son prefabricados.

Las adjudicaciones, previstas para finales de 2026, no serán gestionadas por el Gobierno vasco, sino que la empresa Q-Living se encargará del proceso de selección. Los interesados deberán estar inscritos en el registro de Etxebide y cumplir con los requisitos marcados, pero a diferencia de las promociones públicas, también tendrán que pasar por una entrevista previa.