Los dependientes en casa concentran las deficiencias en una inspección foral que aprueban las residencias

La diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, hizo público «un primer avance» sobre el Plan General de Inspección y Control de Servicios y Prestaciones del año 2018. A petición de EH Bildu y en la última comisión del área en Juntas, la responsable foral defendió que «los resultados demuestran que los servicios sociales funcionan bien y ahora podemos decirlo con mayor certidumbre». El número de incidencias es muy bajo y se concentran en dos áreas muy concretas: los cuidados en el entorno familiar y los centros de menores.

Sobre los menores Sánchez Robles fue muy escueta. No ofreció datos de menas –menores extranjeros no acompañados– y remitió a las habituales reuniones a puerta cerrada sobre infancia. Pero sí dejó caer en las revisiones semestrales a todos los centros la Diputación ha tenido que intervenir «en 18 ocasiones por la situación allí, que ya saben cómo es». Según ha podido saber este diario, todas las intervenciones tienen que ver con la saturación que padecen estos recursos hace años. Las numerosas aperturas en Bizkaia no han logrado paliar la llegada exponencial de jóvenes magrebíes y subsaharianos en los últimos veranos.

En el otro capítulo que presenta carencias, según la inspección foral, la diputada concretó que han analizado la situación de 4.504 beneficiarios de la PECEF (Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar). Son más que en el ejercicio anterior y se alcanza el objetivo de revisar el 25% del total. Los casos donde han detectado desatenciones graves son escasos. En diez ocasiones los inspectores tuvieron que intervenir de urgencia, llevando a 8 dependientes a residencias, uno más a un centro de día y fijando «seguimientos frecuentes» en otro de los domicilios. También detectaron dificultades graves en los familiares que cuidan a los mayores. Detectaron 35 personas incapaces de continuar con esa carga. No se ha detectado «ningún caso de malos tratos». Por incumplimiento de condiciones se abrió expediente a 37 perceptores. 11 de ellos habían trasladado a los dependientes a otras comunidades y «extinguimos la prestación», en 12 se habían roto los lazos con el enfermo y en otros 14 no se ha logrado contactar por lo que se les suspende de forma cautelar. Todas estas incidencias en el hogar apenas representan el 0,8% del total.

Las residencias y los centros de día superan el examen anual de la Diputación. Los inspectores han controlado que se cumplen los Planes de Atención Individualizados de 2.552 internos sin encontrar incidencias destacables, según Acción Social. Sólose han abierto dos reclamaciones, una por falta de actividades de ocio y otra por un tema estructural.

Durante esta segunda edición de la campaña se analizó también que los 392 centros de servicios sociales de Bizkaia cumplen las normativas, incluidos los 50 que tratan la Atención Temprana y el 25% de los convenidos con el Servicio de Inclusión Social. Hubo en total «21 incidencias».

La campaña, que fue denominada 'Ayudas sí, control también', levantó algunas críticas de la oposición, que interpretó que ponía el foco y «estigmatizaba» al perceptor, algo que siempre ha negado el Ejecutivo foral argumentando que «el objetivo es que lleguen a quien las necesita». Este año se han revisado 27.932 prestaciones sociales –4.147 más que en 2017, un 17,4% más–. Al margen de las prestaciones en el hogar, donde ronda un 25%, representa «el 100% de las demás». También se revisó la justificación de todas las subvenciones nominativas por importe de 15.851.419 euros y otros convenios hasta los 19,4 millones.