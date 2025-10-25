El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Helena Molina | Educadora social y primera denunciante del campamento

«Si hubiesen hecho caso a mis denuncias se habría evitado sufrimiento a muchas familias por Bernedo»

La trabajadora que destapó lo que ocurría en el udaleku lamenta que no diesen importancia al testimonio de los menores

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:50

Comenta

Helena Molina fue la educadora social que presentó la primera denuncia contra el campamento de Bernedo. Esta mujer llevaba desde 2008 trabajando con menores tutelados ... de Gipuzkoa cuando en 2022 empezó a recibir testimonios que le pusieron los pelos de punta. Lamenta que nadie investigase lo que denunciaba desde hace tres años. Tiene claro que, de haberlo hecho, se habría evitado mucho sufrimiento a muchas familias. De momento, la Ertzaintza ya maneja una veintena de denuncias. Molina rompe su silencio en esta entrevista con EL CORREO porque entiende que contar lo ocurrido es una «obligación moral».

