Denuncian a un mando de la Policía de Bilbao por faltar al respeto a ertzainas

Un mando de la Policía Municipal de Bilbao ha sido denunciado por la Ertzaintza por falta de respeto a los ertzainas durante una actuación en ... Basauri, según ha podido saber este periódico. El agente, habilitado como oficial en la guardia urbana bilbaína, se encontraba fuera de servicio cuando se entrometió en una actuación policial y podría enfrentarse a un expediente disciplinario.

Los hechos se registraron en la madrugada del domingo de la semana pasada, día 7 de septiembre, a la salida de un local de hostelería, en la plaza Juan XXIII de Basauri. El oficial de la Policía Local, veterano y asignado a una unidad de las que se encargan de las competencias exclusivas del cuerpo, se encontraba en el lugar, vestido de paisano y disfrutando de su tiempo libre. Según explicaron los testigos, un individuo había intentado robar a varias personas y molestado a otras en esta zona. Cuando llegaron las patrullas de la Ertzaintza, el policía local, que había bebido, se identificó como mando de la Policía Municipal de Bilbao y comenzó a decir a gritos que él se encargaba de la actuación.

Una chica insinuó que entre varios de los presentes habían golpeado al presunto ladrón y el policía pensó que se refería a él y se dirigió a ella en tono ofensivo. También se metió con los ertzainas. Uno de los patrulleros decidió activar la webcam que llevan incorporada como dotación. Según las mismas fuentes, en las imágenes se recoge el momento en el que el policía local le falta al respeto a uno de los ertzainas.

Aunque se barajó la posibilidad de detenerle, los agentes de la Policía autonómica optaron por denunciarle por una infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana, en concreto por una falta de respeto a agentes de la autoridad, que conlleva una sanción económica. En el caso de los funcionarios de policía, además de la multa les puede suponer también un castigo interno.

Además, los agentes de la Ertzaintza redactaron un informe relatando los hechos que ha sido remitido a la Policía Municipal de Bilbao, junto con las imágenes captadas por el ertzaina que activó la cámara de su uniforme. El área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento bilbaíno ha confirmado a este periódico que han recibido la queja por parte de la Policía autonómica, dirigida a la dirección de la Policía Municipal, que ha solicitado «ampliación de la información como paso previo a la apertura de un expediente para dilucidar posibles responsabilidades disciplinarias».