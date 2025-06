Denuncian que coches policiales de Bilbao incumplen la norma de bajas emisiones

En casa del herrero... La mayoría de los vehículos de la Inspección de Refuerzo Táctico (IRT) de la Policía Municipal de Bilbao, más conocida como ... Unidad Canina, «no cumplen con la ordenanza aprobada por el pleno del Ayuntamiento para poder circular por la zona de bajas emisiones», que entra hoy en vigor, según denuncia el sindicato CC OO en una nota de prensa. Afecta a «cuatro o cinco coches» gasoil matriculados entre 2007 y 2015, cuando sólo pueden acceder al centro los posteriores a ese año, precisamente.

Mientras que todas las inspecciones vecinales, como se denomina a las comisarías, han sido dotadas de una flota de vehículos patrulla nuevos, concretamente se han adquirido 12 coches 'Ford Kuga' de última generación, los agentes de la IRT han ido heredando automóviles y furgonetas reciclados de otros departamentos que no fueron fabricados para el uso policial que se les da ahora, según sostiene la central. Así, conviven en la unidad tres marcas distintas, 'Ford', 'Toyota' y 'Renault', cada uno de un color, blanco, negro y gris.

No están pensados para albergar perros, por lo que las jaulas tienen que ir atadas «con pulpos de sujeción y el can comparte habitáculo con los agentes, con el olor correspondiente y los ladridos. Esto no debería permitirse», se quejan los representantes sindicales.

Además, en los últimos tiempos, el material de dotación de trabajo se ha ido incrementando en los últimos años. Han ido incorporando «casco de protección, escudos, kit antihemorrágico, cámara bodycam, mochila con material administrativo, ropa de repuesto, kit para apertura de puertas, maza, herramienta halligan, ariete, conos de señalización...». Son artículos «que mejoran la eficacia de las actuaciones de riesgo», reconoce CC OO.

Jaulas para perros de serie

Sin embargo, la acumulación de objetos hace que los vehículos que se utilizaban hasta ahora hayan quedado «obsoletos, porque no están diseñados para transportar de manera segura todo ese material, más a los agentes y al perro».

Los patrulleros ya no regresan a la base de la comisaría de Kobetas para realizar el descanso, por lo que además añaden una nevera portátil para transportar la comida y que no se estropee. El riesgo de proyección hacia delante de algún objeto en caso de frenazo resulta evidente y podría poner en riesgo a los policías. Tampoco se ajustan a la normativa de seguridad e higiene ni reúnen las condiciones de visibilidad para situaciones de emergencia, según la central.

A las furgonetas 'Ford' propias de la unidad se les ha ampliado un año el renting y finaliza a principios de 2026, por lo que desde este sindicato advierten de que «se debería ir gestionando su sustitución». La jefatura de la unidad acaba de modificar una orden por la que los agentes debían patrullar en trinomios. A partir de ahora, en lugar de tres guardias, sólo pueden ir de dos en dos, lo que ha aliviado un poco la situación.

CC OO solicita al Ayuntamiento de Bilbao que retire los vehículos de la IRT que no se ajusten a la normativa y que los sustituya «por unos nuevos con más espacio para la dotación del servicio y que estén preparados para que el material no salga disparado en caso de colisión o frenazo». Exigen también que «las jaulas para los canes vengan de serie, estén homologadas y separadas del habitáculo para los agentes y que no sea algo añadido de última hora».