Denuncian que el Ayuntamiento devolverá los perros maltratados al acusado de retener a su madre entre la basura

El pasado jueves, agentes de la Ertzaintza de la comisaría de Bilbao rescataron a una anciana de 84 años que ingresó en el hospital de Basurto ... y que permanecía encerrada en una habitación de un caserío en la campa San Justo, en la subida al monte Pagasarri. La mujer estaba atada con cuerda, rodeada de heces y orines, y el exterior de la vivienda estaba cubierto por excrementos de vaca, de gatos y pájaros muertos y en estado de putrefacción. En la casa había también perros en condiciones lamentables, por lo que se incumplía la Ley de Bienestar Animal, según los agentes actuantes.

Tres de los perros fueron trasladados a la perrera municipal. Su hijo, I.A.A., de 60 años y con antecedentes policiales, fue detenido por la Policía autonómica el viernes por la noche, cuando cenaba en un bar de Deusto. Con antecedentes policiales, está acusado de los delitos de malos tratos habituales en el ámbito familiar, retención ilegal, abandono de familia y maltrato animal.

Ahora, el individuo ya está en libertad con cargos y ha solicitado que se le devuelvan los perros que fueron rescatados, según la asociación Apa Puppy, que atiende a los canes ingresados en la perrera del Ayuntamiento de Bilbao. Según un portavoz oficial del área de Salud y Consumo, que gestiona la perrera municipal, el Ayuntamiento no tiene «más remedio» que devolverle los animales reclamados.

El hombre ha demostrado su titularidad, aunque solo uno de los tres tenía chip, por lo que será sancionado por no haber identificado de forma reglamentaria a los otros dos ejemplares. Por otro lado, fuentes municipales explican que los animales gozaban de «un buen estado de salud» tras la revisión veterinaria efectuada, y que sobre el hombre no pesa sentencia en firme por maltrato animal o que le inhabilite para la tenencia de animales ni medidas cautelares que exijan la incautación de los animales, por lo que si los reclama han de devolvérselos.

«Son seres vivos, no pertenencias»

Desde la asociación protectora Apa Puppy Bilbao rebaten que «dos de ellos tienen una infección de piel horrorosa, y desprenden un olor nauseabundo» tal y como constataron los propios agentes, y que «en esa vivienda no hay condiciones higiénico-sanitarias para mantener a un animal, algo que requiere la Ley vasca de Protección Animal». Abundan que el Ayuntamiento debe seguir custodiando los animales, ya que según la citada ley, denegarles el tratamiento terapéutico se considera falta muy grave, y además, se prohíbe dejar solos a los perros 12 horas excepto cuando se esté trabajando. Entonces, el plazo máximo es de 48 horas seguidas. Tampoco pueden estar permanentemente atados, como era el caso.

«Los animales rescatados no deben regresar al lugar donde sufrieron hambre, dolor y abandono. Son seres vivos, no pertenencias. Proteger a quienes no pueden defenderse es una obligación moral y legal. Bilbao debe ser ejemplo de empatía, justicia y respeto por la vida», claman desde la asociación. Asimismo, piden al Ayuntamiento de Bilbao y a la Fiscalía que no autorice la devolución de los animales hasta que se garantice plenamente su seguridad y bienestar y apliquen y hagan cumplir la Ley de Bienestar Animal, que protege a los animales de situaciones de maltrato, negligencia o privación de libertad. Además, exige que se refuercen los protocolos municipales y judiciales de coordinación con las protectoras y entidades de defensa animal.