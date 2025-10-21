El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Brno-Bilbao Basket, en directo
Uno de los perros que fueron incautados. E. C.

Denuncian que el Ayuntamiento devolverá los perros maltratados al acusado de retener a su madre entre la basura

El individuo, en libertad con cargos, reclama los tres animales que fueron trasladados a la perrera municipal, cuyos gestores recuerdan que no pueden oponerse a su entrega

Eva Molano

Eva Molano

Martes, 21 de octubre 2025, 16:25

Comenta

El pasado jueves, agentes de la Ertzaintza de la comisaría de Bilbao rescataron a una anciana de 84 años que ingresó en el hospital de Basurto ... y que permanecía encerrada en una habitación de un caserío en la campa San Justo, en la subida al monte Pagasarri. La mujer estaba atada con cuerda, rodeada de heces y orines, y el exterior de la vivienda estaba cubierto por excrementos de vaca, de gatos y pájaros muertos y en estado de putrefacción. En la casa había también perros en condiciones lamentables, por lo que se incumplía la Ley de Bienestar Animal, según los agentes actuantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  2. 2

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  3. 3

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  4. 4

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  5. 5 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  6. 6 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  7. 7

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez
  8. 8

    Kirri cierra Calzados Mapi después de casi 50 años en Bilbao: «Han venido muchos clientes a despedirse. He dejado huella»
  9. 9 Las siete mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  10. 10 Esta es la renta media de cada municipio en Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Denuncian que el Ayuntamiento devolverá los perros maltratados al acusado de retener a su madre entre la basura

Denuncian que el Ayuntamiento devolverá los perros maltratados al acusado de retener a su madre entre la basura