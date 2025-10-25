Denuncian una agresión a un chófer de Bizkaibus en Barakaldo

El Comité de Empresa de Ezkerraldea-Meatzaldea Bus (EMB Bizkaibus) denuncia una agresión a uno de sus conductores en pleno servicio. El incidente ha ocurrido ... este sábado en Barakaldo, donde un conductor, al parecer, ha insultado y escupido al chófer del autobús. Además, según ha informado EMB Bizkaibus, el presunto agresor también le ha proferido «una batería de improperios y faltas de respeto absolutamente intolerables».

Según ha podido saber este periódico de fuentes del Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron esta mañana sobre las 10.36 horas en la Avenida Libertad de la localidad. Ambos conductores tuvieron una «discusión» por motivos de tráfico y el conductor del vehículo particular, «alterado», le «recriminó» una acción anterior. La Ertzaintza no tomó ninguna acción al respecto, más allá de moderar.

Desde el comité lamentan que estos hechos «se suman a otros similares ocurridos en los últimos tiempos» y aseguran que estas agresiones «reflejan una situación cada vez más preocupante para quienes prestan un servicio público esencial a la ciudadanía».

Este jueves la diputada de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez ya anunció que los 346 autobuses que componen la flota de Bizkaibus contarán a partir de ahora con mamparas para garantizar la seguridad de los conductores frente al «auge» de agresiones. El nuevo plan de renovación de buses, cuya licitación saldrá en 2026, incorporará la «obligatoriedad» de colocar estos elementos de prevención en todas las unidades. El objetivo es sustituir las antiguas pantallas frente al covid por paneles más resistentes, «homologados en fábrica, no fijos y removibles» que aseguren el bienestar de los chóferes.

«Desde el Comité de Empresa queremos expresar nuestra más rotunda condena, nuestro enfado y nuestra indignación ante este nuevo episodio de violencia. Ninguna agresión es justificable. Ningún trabajador o trabajadora debe acudir a su puesto de trabajo con miedo o inseguridad», aseguran.

La asociación termina por exigir medidas a la Diputación Foral de Bizkaia y, «especialmente, a la Comisión Técnica creada para abordar este problema». Piden medidas «inmediatas y efectivas» para erradicar las agresiones al personal de conducción. «Desde el Comité reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la integridad, la seguridad y la dignidad de toda la plantilla, y hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que respete y valore la labor de quienes cada día garantizan el transporte público en Bizkaia», concluyen.