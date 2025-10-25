El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 25 de octubre
Imagen recurso.

Denuncian una agresión a un chófer de Bizkaibus en Barakaldo

El trabajador fue insultado y escupido por el conductor de un vehículo particular, según informa el comité de empresa

A. Mateos

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:56

Comenta

El Comité de Empresa de Ezkerraldea-Meatzaldea Bus (EMB Bizkaibus) denuncia una agresión a uno de sus conductores en pleno servicio. El incidente ha ocurrido ... este sábado en Barakaldo, donde un conductor, al parecer, ha insultado y escupido al chófer del autobús. Además, según ha informado EMB Bizkaibus, el presunto agresor también le ha proferido «una batería de improperios y faltas de respeto absolutamente intolerables».

